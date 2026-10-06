Un bărbat de 37 de ani din Căpleni a fost oprit de polițiști pe o stradă din Carei, iar rezultatul etilotestului a fost alarmant.

Polițiștii au deschis un dosar penal după ce șoferul a fost depistat conducând sub influența alcoolului, cu o concentrație de 1,04 mg/l în aerul expirat.

Oprit în trafic, la Carei

Un șofer în vârstă de 37 de ani, din Căpleni, a intrat în atenția polițiștilor după ce a fost oprit în trafic, luni seara, pe strada Căplenilor din municipiul Carei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:15, în timp ce polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Valoarea constatată de polițiști a dus la deschiderea unui dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bărbatul a ajuns să conducă autoturismul sub influența alcoolului.

Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul se înscrie în seria acțiunilor desfășurate de polițiști pentru depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța participanților la trafic prin conducerea autovehiculelor după consumul de alcool.