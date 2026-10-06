Oașul rămâne lider în Elite!

Fotbal județean:



- Echipa din Negrești Oaș a învins Recolta Dorolț cu un gol marcat în prelungiri





Weekendul fotbalistic județean a continuat cu noi partide în Liga 4 Elite, Liga 4 – seriile A, B și C, dar și în Liga 5.

În Liga 4 Elite, Oașul 1969 Negrești-Oaș își consolidează poziția de lider, după victoria cu 1-0 în fața Recoltei Dorolț. Victoria Oașului a venit pe final, gazdele marcând în minutul 90+, prin Morar, după o fază în care V. Pop a executat o lovitură liberă, Dunca a recentrat cu capul, iar Morar a trimis mingea în poartă.Victoria Carei a făcut spectacol cu Voința Lazuri, 8-0, iar Someșul Odoreu a obținut o victorie clară în deplasarea de la CSM Olimpia II. Pentru odoreni, Răzvan Prodan a fost cel mai bun jucător de pe teren. De remarcat că la scorul de 1-3, gazdele au rămas în inferioritate după eliminarea lui Luca Feher.Remiză spectaculoasă la Micula, Turul reușind să obțină primul punct al sezonului chiar în fața campioanei.Liga 4 Elite – Etapa a V-aCSM Olimpia II – Someșul Odoreu 1-6Oașul 1969 – Recolta Dorolț 1-0CSM Victoria Carei – Voința Lazuri 8-0Turul Micula – Talna Orașu Nou 3-3Clasament Liga 4 Elite1. Oașul 1969 Negrești-Oaș 132. CSM Victoria Carei 103. Someșul Odoreu 94. CSM Olimpia Satu Mare II 75. Recolta Dorolț 76. Talna Orașu Nou 77. Turul Micula 18. Voința Lazuri 0Liga 4 – Seria AKneho Urziceni – Fortuna Căpleni 0-3Fröhlich Foieni – Schwaben Kalmandi Cămin 0-0Platanul Marna – Stăruința Berveni 1-2Recolta Sanislău – Ciumești 2-1Liga 4 – Seria BSomeșul Cărășeu – Victoria Apa 4-1Sportul Botiz – Voința Turț 11-1Dacia Medieșu Aurit – Înfrățirea Tarna MareLiga 4 – Seria CSomeșul Oar – Dacia Supur 9-3Victoria Petrești – Vulturii Santău 3-3Unirea Pișcolt – Crasna Moftinu Mic 1-4Real Andrid – Cetate Ardud 2-2Liga 5 – Etapa a IV-aVoința Babța – Livada 3-5Prietenia Crucișor – Viitorul Viile Satu Mare 6-1