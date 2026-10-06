Oașul rămâne lider în Elite!

Sport 06.10.2026 17:58
Oașul rămâne lider în Elite!
Fotbal județean: 

- Echipa din Negrești Oaș a învins Recolta Dorolț cu un gol marcat în prelungiri

Weekendul fotbalistic județean a continuat cu noi partide în Liga 4 Elite, Liga 4 – seriile A, B și C, dar și în Liga 5.

În Liga 4 Elite, Oașul 1969 Negrești-Oaș își consolidează poziția de lider, după victoria cu 1-0 în fața Recoltei Dorolț. Victoria Oașului a venit pe final, gazdele marcând în minutul 90+, prin Morar, după o fază în care V. Pop a executat o lovitură liberă, Dunca a recentrat cu capul, iar Morar a trimis mingea în poartă.
Victoria Carei a făcut spectacol cu Voința Lazuri, 8-0, iar Someșul Odoreu a obținut o victorie clară în deplasarea de la CSM Olimpia II. Pentru odoreni, Răzvan Prodan a fost cel mai bun jucător de pe teren. De remarcat că la scorul de 1-3, gazdele au rămas în inferioritate după eliminarea lui Luca Feher.
Remiză spectaculoasă la Micula, Turul reușind să obțină primul punct al sezonului chiar în fața campioanei. 

Liga 4 Elite – Etapa a V-a
CSM Olimpia II – Someșul Odoreu 1-6
Oașul 1969 – Recolta Dorolț 1-0
CSM Victoria Carei – Voința Lazuri 8-0
Turul Micula – Talna Orașu Nou 3-3

Clasament Liga 4 Elite
1. Oașul 1969 Negrești-Oaș 13
2. CSM Victoria Carei          10
3. Someșul Odoreu         9
4. CSM Olimpia Satu Mare II     7
5. Recolta Dorolț                 7
6. Talna Orașu Nou            7
7. Turul Micula             1
8. Voința Lazuri              0

Liga 4 – Seria A
Kneho Urziceni – Fortuna Căpleni 0-3
Fröhlich Foieni – Schwaben Kalmandi Cămin 0-0
Platanul Marna – Stăruința Berveni 1-2
Recolta Sanislău – Ciumești 2-1

Liga 4 – Seria B

Someșul Cărășeu – Victoria Apa 4-1
Sportul Botiz – Voința Turț 11-1
Dacia Medieșu Aurit – Înfrățirea Tarna Mare  

Liga 4 – Seria C
Someșul Oar – Dacia Supur 9-3
Victoria Petrești – Vulturii Santău 3-3
Unirea Pișcolt – Crasna Moftinu Mic 1-4
Real Andrid – Cetate Ardud 2-2
Liga 5 – Etapa a IV-a
Voința Babța – Livada 3-5
Prietenia Crucișor – Viitorul Viile Satu Mare 6-1


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