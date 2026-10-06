Cupa României continuă în Satu Mare!

Arbitrii delegați pentru meciurile de miercuri

- Șase partide sunt programate în această săptămână în faza județeană a Cupei României





Cupa României, ediția 2026/2027, faza județeană, continuă în această săptămână cu o nouă serie de meciuri. AJF Satu Mare a anunțat programul partidelor și a publicat delegările pentru confruntările de miercuri, 7 octombrie.

În Faza I – etapa a II-a, miercuri sunt programate cinci partide, în timp ce duelul dintre Prietenia Crucișor și Diferit Satu Mare a fost amânat.Miercuri, 7 octombrieUnirea Pișcolt – Recolta Sanislău, ora 17.00Arbitru: Sălăgean Norbert Asistenți: Botoș Roland, Florescu MarkusObservator: Morar NicolaeFortuna Căpleni – Someșul Oar, ora 17.00Arbitru: Bogdan Răzvan Asistenți: Cavasi David, Pop RaulObservator: Vigu IosifViitorul Viile Satu Mare – Someșul Cărășeu, ora 17.00Arbitru: Pop Emanuel Asistenți: Denis Gherman, Călăman CosminObservator: Iuhas IoanLivada – Dacia Medieșu Aurit, ora 19.00, teren PartiumArbitru: Moisa Florin Asistenți: Moisa Gabriel, Reday ArpadObservator: Pop LucianPartida Prietenia Crucișor – Diferit Satu Mare a fost amânată. Pentru acest joc erau delegați arbitrul Nagy Norbert, asistenții Trella Zoran și Tivadar Marian, respectiv observatorul Turtureanu Ioan.Faza județeană continuă joi, 8 octombrie, cu următoarele partide:Victoria Petrești – Real Andrid, Ciumești – Fröhlich Foieni, Olimpia Domănești – Crasna Moftinu MicAJF Satu Mare precizează că delegările pot suferi modificări. Oficialii sunt rugați să consulte periodic site-ul Asociației Județene de Fotbal Satu Mare pentru eventualele actualizări.