Arbitrii delegați pentru meciurile de miercuri

Sport 06.10.2026 18:03
Arbitrii delegați pentru meciurile de miercuri
Cupa României continuă în Satu Mare! 
Arbitrii delegați pentru meciurile de miercuri
- Șase partide sunt programate în această săptămână în faza județeană a Cupei României

Cupa României, ediția 2026/2027, faza județeană, continuă în această săptămână cu o nouă serie de meciuri. AJF Satu Mare a anunțat programul partidelor și a publicat delegările pentru confruntările de miercuri, 7 octombrie.
În Faza I – etapa a II-a, miercuri sunt programate cinci partide, în timp ce duelul dintre Prietenia Crucișor și Diferit Satu Mare a fost amânat.

Miercuri, 7 octombrie
Unirea Pișcolt – Recolta Sanislău, ora 17.00
Arbitru: Sălăgean Norbert Asistenți: Botoș Roland, Florescu Markus 
Observator: Morar Nicolae
Fortuna Căpleni – Someșul Oar, ora 17.00
Arbitru: Bogdan Răzvan Asistenți: Cavasi David, Pop Raul
Observator: Vigu Iosif
Viitorul Viile Satu Mare – Someșul Cărășeu, ora 17.00
Arbitru: Pop Emanuel Asistenți: Denis Gherman, Călăman Cosmin
Observator: Iuhas Ioan
Livada – Dacia Medieșu Aurit, ora 19.00, teren Partium
Arbitru: Moisa Florin Asistenți: Moisa Gabriel, Reday Arpad
Observator: Pop Lucian
Partida Prietenia Crucișor – Diferit Satu Mare a fost amânată. Pentru acest joc erau delegați arbitrul Nagy Norbert, asistenții Trella Zoran și Tivadar Marian, respectiv observatorul Turtureanu Ioan.

Faza județeană continuă joi, 8 octombrie, cu următoarele partide:
Victoria Petrești – Real Andrid,  Ciumești – Fröhlich Foieni, Olimpia Domănești – Crasna Moftinu Mic
AJF Satu Mare precizează că delegările pot suferi modificări. Oficialii sunt rugați să consulte periodic site-ul Asociației Județene de Fotbal Satu Mare pentru eventualele actualizări.

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