Compania fondată de omul de afaceri sătmărean Vasile Lucuț se regăsește în clasamentul realizat de Ziarul Financiar, cu o cifră de afaceri de 789 de milioane de lei

Unicarm Supermarket este prezentă în topul celor mai importante companii antreprenoriale din România, rețeaua construită de Vasile Lucuț ajungând la aproximativ 130 de magazine în 18 județe.

789 de milioane de lei cifră de afaceri

Potrivit datelor prezentate de Ziarul Financiar, Unicarm Supermarket, companie activă în retailul alimentar, a raportat o cifră de afaceri de 789 de milioane de lei.

Compania avea 1.647 de angajați, în timp ce rezultatul net indicat în clasament era o pierdere de 9 milioane de lei.

Prezența Unicarm în Top 100 companii antreprenoriale din România evidențiază dimensiunea businessului construit în jurul antreprenorului sătmărean Vasile Lucuț.

130 de magazine în 18 județe

Rețeaua Unicarm numără în prezent aproximativ 130 de magazine în 18 județe, acestea funcționând sub brandul Unicarm.





Grupul construit de Vasile Lucuț are însă o activitate mult mai amplă decât cea din retail. Potrivit Ziarului Financiar, acesta include șase fabrici, cu activități în domeniul producției de carne, conservelor din carne, laptelui, laptelui praf, pâinii și înghețatei.

Investiții și în agricultură

Businessul antreprenorial cuprinde și investiții în agricultură și zootehnie. Grupul deține trei ferme, dintre care una vegetală și două zootehnice.

Până în 2023, Vasile Lucuț administra întregul grup – retail, producție și agricultură – printr-o singură entitate. Ulterior, activitățile au fost separate.

Pentru Satu Mare, prezența Unicarm în clasamentul celor mai importante companii antreprenoriale din România reprezintă o recunoaștere a dimensiunii unui business construit local și extins, în timp, la nivel național.