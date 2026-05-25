Astăzi, 25 mai, una dintre cele mai importante și respectate figuri ale mediului de afaceri din nord-vestul României, Vasile Lucuț , își sărbătorește ziua de naștere, prilej de apreciere și recunoștință pentru activitatea impresionantă pe care a construit-o de-a lungul anilor.

Numele său este legat indisolubil de dezvoltarea unuia dintre cele mai puternice branduri românești – Unicarm –, companie care a crescut constant, transformându-se într-un adevărat simbol al seriozității, al performanței și al investițiilor durabile. Sub conducerea sa, Unicarm a devenit nu doar un nume important în industria alimentară românească, ci și un sprijin real pentru mii de familii din județul Satu Mare și din întreaga țară.

Prin muncă, viziune și perseverență, Vasile Lucuț a reușit să construiască un adevărat imperiu economic ce cuprinde magazine, brutării, fabrici de lapte, unități de procesare a cărnii și numeroase centre logistice, oferind locuri de muncă stabile pentru mii de oameni. În spatele succesului companiei stă nu doar spiritul antreenorial, ci și respectul pentru oameni, pentru calitate și pentru dezvoltarea comunității locale.

De mai bine de un deceniu, numele său apare în topurile marilor oameni de afaceri din România, fiind considerat unul dintre cei mai influenți și prosperi antreprenori ai județului Satu Mare. Compania pe care o conduce produce astăzi preparate din carne, mezeluri, conserve, produse de panificație, patiserie, cofetărie, lactate și înghețată, iar rețeaua Unicarm s-a extins în numeroase județe ale țării, devenind un reper al produselor românești apreciate de consumatori.

Magazinele Unicarm sunt prezente în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Suceava, Bihor și Cluj, iar compania deține depozite importante în Timiș, Sibiu, Brașov, Iași, Bacău și București. În județul Suceava, brandul este reprezentat prin magazinele din Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, dovadă a unei dezvoltări solide și continue.

Dincolo de performanțele economice, Vasile Lucuț rămâne un susținător al valorilor autentice și al culturii tradiționale românești, implicându-se activ în sprijinirea Asociaţia Culturală Ţara Oaşului și a numeroaselor inițiative dedicate promovării identității și tradițiilor oșenești.

