



Un grup de eleve talentate a realizat proiectul „SoulLink”, o soluție tehnologică inovatoare destinată sprijinirii persoanelor vârstnice care trăiesc singure. Proiectul a fost dezvoltat în cadrul concursului național „3DUTECH” de echipa EngiGirls și îmbină inteligența artificială, robotica și aplicațiile mobile într-un sistem de asistență modern și accesibil, iar pe 29 mai se vor anunța câștigătorii la București.

Echipa este formată din elevele Ioana Dragoș, Natalia-Maria Botiș, Iasmina-Sara Sima și Selina-Andreea Zaha, coordonate de profesorul Csaba-Otto Galambos, care fac parte din Colegiul National ,,Ioan Slavici” Satu Mare, fiind sigura echipa din Satu Mare.

Potrivit prezentării proiectului, „SoulLink” este un robot mobil imprimat 3D, dotat cu inteligență artificială, cameră video și sistem audio, capabil să monitorizeze starea persoanelor în vârstă și să mențină legătura cu familia acestora prin intermediul unei aplicații mobile.

Robotul poate detecta căderi sau situații de risc, trimite alerte către familie, amintește utilizatorului administrarea medicamentelor și poate purta conversații pentru reducerea sentimentului de singurătate. În plus, sistemul permite personalizarea vocii și a comportamentului robotului, inclusiv folosirea vocii unui membru al familiei.

Proiectul a pornit de la o problemă reală identificată de echipă: tot mai mulți vârstnici rămân singuri din cauza migrației și a schimbărilor sociale, având nevoie atât de sprijin practic, cât și emoțional.

Din punct de vedere tehnic, robotul utilizează componente precum Raspberry Pi, Arduino, cameră USB HD, module AI și o aplicație mobilă dezvoltată pentru Android și iOS. Carcasa robotului a fost proiectată și imprimată 3D, având un design compact și prietenos.

Prin acest proiect, tinerele demonstrează că tehnologia poate deveni un instrument important pentru îmbunătățirea calității vieții și pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, combinând inovația cu empatia și responsabilitatea socială.



