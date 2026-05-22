Vineri, 22 mai 2026, a avut loc Conferința Județeană de Alegeri a Organizației Seniorilor Social Democrați (OSSD) Satu Mare, un moment important dedicat continuității, responsabilității și implicării active a seniorilor în viața comunității și a organizației.





În cadrul conferinței, delegații au ales noua echipă de conducere a OSSD Satu Mare pentru următorul mandat. Cu încrederea și susținerea colegilor, Eugenia Sabou a fost realeasă în funcția de președinte al organizației, continuând munca începută în mandatul anterior și confirmând admirația pentru seriozitatea, echilibrul și dedicarea de care a dat dovadă de-a lungul anilor.





Au participat cu bucurie: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, secretarul zonal OSSD, Radu Ioan, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, președintele PSD Mun. Satu Mare, Adrian Micle, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul local Mirela Suciu, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele TSD Mun. Satu Mare, Claudiu Tămășan, președintele OSSD Mun. Satu Mare, Eugenia Ardelean.





Noul birou de conducere al Organizației Județene OSSD Satu Mare este format din:

Prim-vicepreședinte: Găzdac Ioan

Secretar executiv: Silaghi Mircea

Vicepreședinți: Ardelean Eugenia, Buzgău Oliviu, Ciocan Gheorghe, Ciupac Ioan, Crainic Petru, Doboș Iosif, Fernea Gheorghe, Maxi Rodica, Rentea Gheorghe, Rogoz Viorica, Gardoș Dorina

Membri: Metenți Ioan, Tetiș Dumitru, Pop Ioan, Ban Iosif, Iederan Alexandru, Feciche Maria, Bereș Rodica, Mureșan Aurica, Lecz Aurica, Zbona Petru, Lucaciu Georgeta.





Conferința a fost și un prilej de recunoștință și apreciere pentru activitatea seniorilor social-democrați, pentru experiența, implicarea și consecvența cu care au susținut de-a lungul timpului valorile solidarității, respectului și responsabilității față de comunitate. Seniorii social-democrați demonstrează prin activitatea lor desfășurată de-a lungul timpului că experiența și înțelepciunea rămân repere importante pentru dezvoltarea unei comunități unite și echilibrate.







