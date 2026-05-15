Vineri, 15 mai 2026, a avut loc Conferința Municipală de Alegeri a Organizației de Tineret Social Democrat (TSD) Satu Mare – un moment important pentru organizație, în cadrul căruia a fost stabilită noua echipă de conducere pentru următorul mandat.





La eveniment au participat: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor; președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian; președintele PSD Municipiul Satu Mare, Adrian Micle; vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip; viceprimarii Municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan; precum și președintele OSSD Municipiul Satu Mare, Eugenia Ardelean.





Aducem mulțumiri fostului președinte al TSD Mun. Satu Mare, Sorin Stănean, pentru activitatea desfășurată în mandatul său, pentru implicarea constantă în coordonarea organizației și pentru contribuția adusă la consolidarea echipei de tineri social-democrați din municipiu.





În urma votului exprimat de delegați, a fost aleasă noua conducere a Organizației Municipale TSD Satu Mare, care va coordona activitatea structurii în următorul mandat:

Președinte: Tămășan Claudiu

Secretar: Țăran Mihnea

Vicepreședinți: Godeny Cristian, Irime Rebeca, Corodi Luca, Forțiu Sergiu, Dănilă Alexis Robert, Dragoș Răzvan, Feher Adrian, Dragomir Rebeca, Bârbulescu Carla, Burzo Flavia, Ardelean Denisa, Robotin Ioana, Haulică Ștefania.

Membri: Bandula Luca, Resetar Adrian, Sabou Astrid, Monea Vlad, Gherman Denis, Pop Mihaela, Ciorbă Denisa, Tămăș Alexandra, Ulici Larisa, Gabor Andrei, Zarzi Lavinia, Bălaj Flaviu, Stoica Sabrina, Șipoș Leonor, Negru Luca, Jenei Matei.





,,Conferința a evidențiat continuitatea și stabilitatea organizației, precum și rolul important al tinerilor în susținerea și dezvoltarea proiectelor social-democrate la nivel local.





Felicitări noii echipe de conducere și mult succes în mandatul care urmează!” a transmis conducerea.







