Administrația județeană și colectivul DGASPC Satu Mare deplâng dispariția unui profesionist respectat, care și-a dedicat viața serviciului public și oamenilor

Momente de profundă tristețe în administrația sătmăreană, după anunțul trecerii la cele veșnice a Corneliei Bota, fost Secretar al Județului Satu Mare și una dintre figurile marcante ale administrației publice locale. Vestea dispariției sale a îndurerat colegi, colaboratori și instituții alături de care a activat de-a lungul unei cariere construite cu responsabilitate, discreție și profesionalism.

Într-un mesaj emoționant, Consiliul Județean Satu Mare a transmis că fosta lor colegă a ocupat funcția de Secretar al Județului timp de 18 ani, perioadă în care a contribuit decisiv la asigurarea legalității și corectitudinii actului administrativ.

O carieră dedicată administrației publice

Jurist de profesie, Cornelia Bota și-a desfășurat activitatea sub conducerea a șapte președinți ai Consiliului Județean și de-a lungul a cinci mandate administrative, fiind apreciată pentru echilibrul, seriozitatea și profesionalismul de care a dat dovadă permanent.

Pensionară din anul 2010 și bunică devotată, aceasta a ocupat mai multe funcții importante în administrația publică, lăsând în urmă imaginea unui om dedicat comunității și valorilor instituționale.

„A fost un om de o rară bunătate, un profesionist dedicat și un coleg apreciat, care și-a îndeplinit cu devotament și demnitate nobila misiune”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean.

Mesaje de durere și recunoștință

Dispariția Corneliei Bota a stârnit reacții emoționante și din partea colectivului DGASPC Satu Mare. Directorul instituției, Mariana Dragoș, a transmis un mesaj plin de durere și recunoștință pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor sistemului de protecție socială și protecția copilului din județ.





„Cuvintele nu pot descrie durerea nemărginită ce a umplut inimile noastre la aflarea acestei vești. Familia DGASPC Satu Mare vă va purta mereu în suflet și nu va uita niciodată sprijinul constant și tăria cu care ați promovat asistența socială”, a transmis Mariana Dragoș.

Un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o

Cei care au avut privilegiul de a o cunoaște o descriu drept un om cald, echilibrat și profund dedicat profesiei sale. Plecarea Corneliei Bota lasă în urmă nu doar durere, ci și respectul unei întregi comunități administrative care îi va păstra vie memoria.

Familiei îndurerate îi sunt transmise sincere condoleanțe.

Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!



