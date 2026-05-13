Aleșii locali au aprobat veniturile și cheltuielile comunei, alături de mai multe proiecte importante aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Consiliul Local al Comunei Moftin s-a reunit în ședință ordinară la sediul Primăriei, în data de 8 mai 2026, unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi fiind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026. Proiectul a fost inițiat de primarul comunei și a fost supus votului consilierilor locali.

Bugetul comunei, aprobat de consilierii locali

Principalul proiect dezbătut în cadrul ședinței a fost cel privind aprobarea bugetului Comunei Moftin pentru anul 2026. Consilierii locali au analizat proiectul de hotărâre nr. 22/24.04.2026, iar în urma discuțiilor au votat bugetul de venituri și cheltuieli, document considerat esențial pentru funcționarea administrației locale și pentru implementarea investițiilor și proiectelor din comună.

Adoptarea bugetului a reprezentat momentul central al ședinței, întrucât acesta stabilește direcțiile de dezvoltare ale comunei și modul în care vor fi repartizate fondurile pentru anul în curs.

Alegerea președintelui de ședință

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Moftin pentru perioada mai – iulie 2026. Proiectul a fost inițiat, de asemenea, de primarul comunei și a fost supus aprobării consilierilor locali.

Finanțări pentru cultele religioase

În cadrul aceleiași ședințe, aleșii locali au dezbătut și proiectul privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile și a ghidurilor aferente derulării programului destinat proiectelor și acțiunilor din domeniul cultelor religioase.

Prin această hotărâre, administrația locală a urmărit sprijinirea activităților religioase și a proiectelor comunitare desfășurate la nivelul comunei.

Modificări privind serviciul de pază al fondului forestier

Un alt punct important de pe ordinea de zi a vizat aprobarea modificării tarifului pentru serviciul de pază a fondului forestier, realizat în baza contractului de prestări servicii silvice încheiat cu Ocolul Silvic Asociația Salcâmul Ciumești.

Proiectul a fost analizat și supus votului în cadrul ședinței ordinare, alături de celelalte hotărâri incluse pe ordinea de zi.

Diverse probleme administrative, discutate la finalul ședinței

La finalul întâlnirii, consilierii locali au abordat și punctul „Diverse”, unde au fost discutate aspecte administrative și teme de interes pentru comunitatea locală.