Proiect educațional și cultural încheiat între instituții din Ardud și Sângerei

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a participat, alături de delegația administrației locale, la hramul orașului Sângerei din Republica Moldova, localitate înfrățită cu Ardudul.

Evenimentul, dedicat Sfântului Gheorghe, a reunit comunitatea locală, autorități, artiști și invitați din mai multe zone, într-o manifestare dedicată tradițiilor și valorilor culturale locale.

Final de proiect dedicat tradițiilor și valorilor comune

Vizita delegației din Ardud a coincis și cu încheierea proiectului „Înfrățire prin tradiții și valori”, derulat de Grădinița cu Program Normal Ardud, din cadrul Liceului Tehnologic Ardud, împreună cu Grădinița nr. 5 „Andrieș” din Sângerei.

Proiectul a fost intermediat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” și s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar.

Potrivit primarului Ovidiu Duma, activitățile au oferit copiilor oportunitatea de a descoperi tradițiile, obiceiurile, cântecele și dansurile specifice celor două comunități.

Copiii au legat prietenii și au descoperit valori comune

Pe durata proiectului, participanții au avut posibilitatea să interacționeze și să înțeleagă importanța păstrării identității culturale și a relațiilor dintre comunități.

„Pe parcursul unui an școlar, copiii au avut ocazia să descopere tradiții, obiceiuri, cântece și dansuri specifice celor două comunități, să lege prietenii și să înțeleagă importanța păstrării identității culturale și a relațiilor dintre oameni”, a transmis primarul orașului Ardud.

Mesaj de apreciere pentru gazde

Edilul a mulțumit autorităților și comunității din Sângerei pentru ospitalitate și primirea oferită delegației din România.

„Mulțumim gazdelor pentru primirea călduroasă, pentru ospitalitate și pentru momentele frumoase petrecute împreună!”, a declarat Ovidiu Duma.

Acesta a subliniat și importanța relațiilor de colaborare dintre comunitățile locale din România și Republica Moldova.

„Am reprezentat orașul Ardud cu mândrie și credem că astfel de parteneriate sunt importante pentru dezvoltarea unor relații durabile între comunități și oameni”, a mai transmis primarul.

La finalul mesajului său, edilul a adresat și o urare comunității din Sângerei:

„La mulți ani, Sângerei!”