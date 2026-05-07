Mandatul pentru perioada 2026–2030 a fost primit în cadrul unui eveniment desfășurat la biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie” din Carei

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat că a primit mandatul de membru mirean titular în cadrul Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului pentru perioada 2026–2030.

Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie”, în prezența reprezentanților Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

„O onoare care mă obligă la responsabilitate”

În mesajul transmis cu această ocazie, Mircea Govor a subliniat că noua responsabilitate reprezintă atât o onoare, cât și un angajament față de valorile credinței și ale comunității.





Parlamentarul sătmărean a evidențiat rolul important pe care Biserica îl are în societate, mai ales într-o perioadă marcată de provocări și schimbări sociale.

Potrivit acestuia, Biserica a contribuit permanent la păstrarea identității naționale, a solidarității și a echilibrului moral, fiind un reper important pentru comunitate.

Apel la unitate și valori autentice

Deputatul social-democrat a transmis și un mesaj despre necesitatea dialogului, a unității și a păstrării valorilor autentice care pot oferi direcție și stabilitate societății.





Totodată, Mircea Govor le-a mulțumit celor care i-au acordat încrederea pentru acest mandat și a dat asigurări că va trata noua responsabilitate cu implicare, respect și seriozitate.

Mandatul de membru mirean titular în Adunarea Eparhială presupune participarea la activitatea deliberativă și administrativă a eparhiei, în sprijinul proiectelor și activităților desfășurate de Biserica Ortodoxă în comunitate.



