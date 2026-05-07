În zilele de 4-6 mai 2026, consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a vizitat comunități de băieși localizate în sudul Ungariei, în apropiere de orașul Pecs, în comitatul (județul) Baranya.

Consulul general Florin Vasiloni a avut întrevederi cu conducerea Primăriei Vemend, cu primarul Szalonna Zoltán și reprezentanți ai comunității de băieși din localitate. Diplomatul român a vizitat școala din localitate, Biserica Romano-Catolică și a participat la un prânz de lucru. Diplomatul român a avut întrevederi cu conducerea comunei Alsószentmárton (Sânmarta de Jos), cu primarul Balogh Miklós și alți reprezentanți ai Primăriei comunei în care locuiesc majoritar băieși vorbitori de limba română arhaică.

Consulul general Vasiloni a vizitat Catedra de Romologie a Universității din Pecs și Liceul “Gandhi” din Pecs, unde a discutat cu conducerea celor două entități, cu cadre didactice și studenți (Dr. Tibor Cserti Csapó, șeful Catedrei de Romologie; Dr. Helga Andl, adjunctul Catedrei; Jakab Natalia, directorul Colegiului “Gandhi” din Pecs; Folk Zsuzsanna, administratorul Liceului “Gandhi”).

La cele două instituții învață și reprezentanți ai băieșilor din Ungaria.

Băieșii constituie o ramură a romilor răspândită în Ungaria, dar și în alte țări din Europa Centrală și de Sud. În funcție de regiunea în care trăiesc, se denumesc pe ei înșiși sau sunt denumiți și cu alte etnonime, cum ar fi cel de rudari. Băieșii se diferențiază în special prin faptul că limba lor maternă este limba română arhaică, ei fiind originari de pe teritoriul actual al României. Acest grup etnic a început să facă obiectul unor cercetări antropologice, etnografice și lingvistice, în special după anii 1990, cunoștințele despre el fiind incipiente.