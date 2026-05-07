Administrația locală anunță un buget echilibrat, orientat spre dezvoltare, în ciuda contextului de austeritate bugetară la nivel național

Conducerea administrației locale din Satu Mare a purtat o amplă dezbatere cu liderii grupurilor din Consiliul Local pe tema bugetului municipiului pentru anul 2026, document considerat esențial pentru continuarea investițiilor și menținerea funcționării eficiente a serviciilor publice.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții administrației au subliniat faptul că proiectul de buget urmărește să păstreze un echilibru între necesitatea investițiilor și provocările financiare generate de contextul economic actual.

Investiții de peste 100 de milioane de lei prin PNRR și programe transfrontaliere

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a declarat că una dintre prioritățile administrației locale pentru anul viitor o reprezintă finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și a celor transfrontaliere, valoarea acestora depășind 100 de milioane de lei.





Edilul a evidențiat și importanța lansării unor noi proiecte europene, menite să atragă investiții suplimentare și să contribuie la modernizarea municipiului.

„2026 se anunță un an bun pentru Satu Mare, dar și unul dificil, având în vedere austeritatea bugetară la nivel național”, a transmis primarul.

Proiecte importante finanțate din bugetul local

Pe lista investițiilor considerate prioritare pentru anul viitor se află mai multe obiective importante finanțate din bugetul local. Printre acestea se numără parcarea etajată din Centrul Vechi, modernizarea Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, finalizarea Hotelului Sport și reabilitarea clădirii situate pe strada Horea nr. 6.





Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a subliniat că bugetul propus este orientat atât spre eficiența administrativă, cât și spre continuarea dezvoltării orașului prin investiții vizibile și necesare comunității.

„Bugetul înseamnă direcția în care merge orașul”

La rândul său, viceprimarul Raul Băbțan a precizat că perioada următoare va necesita responsabilitate și echilibru în gestionarea fondurilor publice.









Acesta a accentuat faptul că administrația locală trebuie să continue atât proiectele deja începute, cât și atragerea de noi fonduri europene, pentru ca municipiul să își păstreze ritmul de dezvoltare.

„Dincolo de cifre și calcule, un buget înseamnă direcția în care merge orașul”, a transmis viceprimarul, evidențiind necesitatea continuării investițiilor chiar și într-un context economic dificil.

Un an decisiv pentru proiectele municipiului

Administrația locală consideră că anul 2026 va fi unul important pentru finalizarea unor investiții majore și pentru consolidarea direcțiilor de dezvoltare ale municipiului Satu Mare.

Prin proiectele propuse și prin accentul pus pe atragerea fondurilor europene, autoritățile locale își propun să continue modernizarea infrastructurii urbane și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor.



