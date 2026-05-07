Zeci de sancțiuni aplicate de oamenii legii în cadrul unor activități menite să mențină ordinea și siguranța publică

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 6 mai, o amplă acțiune în teren, sprijinită de efective ale structurilor speciale de intervenție, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor care afectează ordinea publică și siguranța cetățenilor.

Acțiunea a vizat identificarea și descurajarea comportamentelor antisociale, precum și menținerea unui climat de ordine și liniște publică în mai multe zone din județ.

Peste 70 de sancțiuni aplicate

În urma controalelor și verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 33.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate conform prevederilor Legea nr. 61/1991, act normativ care reglementează sancționarea faptelor ce tulbură ordinea și liniștea publică.

Acțiuni pentru creșterea siguranței cetățenilor

Prin astfel de intervenții, polițiștii urmăresc prevenirea faptelor antisociale și consolidarea siguranței în comunitate, în special în zonele unde există risc crescut de tulburare a ordinii publice.

Prezența efectivelor de ordine și a structurilor speciale are și un rol preventiv, autoritățile transmițând un mesaj ferm privind toleranța zero față de comportamentele care pun în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cadrul măsurilor permanente pentru asigurarea ordinii publice la nivelul județului.