Intervenție de peste 90 de minute a echipajelor medicale, încheiată fără succes

Un incident medical grav a avut loc în cursul zilei de astăzi în stațiunea Tășnad, unde un turist în vârstă și-a pierdut viața, în ciuda eforturilor susținute ale personalului medical și ale echipajelor de intervenție sosite la fața locului.

Intervenție rapidă încă din primele momente

Potrivit primelor informații, bărbatul avea antecedente medicale care ar fi putut contribui la producerea tragicului eveniment. În momentul în care i s-a făcut rău, acesta se afla în bazin. Persoana a fost imediat scoasă din apă și transportată într-un bazin gol, unde i s-a acordat primul ajutor.

Intervenția inițială a fost realizată de trei medici aflați în stațiune în calitate de turiști, alături de asistentele medicale de la punctul de prim ajutor, care au acționat prompt pentru stabilizarea pacientului.

Eforturi susținute ale echipajelor de urgență

La scurt timp, la fața locului au intervenit echipaje SMURD și o ambulanță cu medic. Manevrele de resuscitare și tratament s-au desfășurat pe parcursul a peste 90 de minute, timp în care starea pacientului a alternat între momente de revenire și episoade de agravare.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical implicat, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată.

Ancheta va stabili cauzele exacte

Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de instituțiile competente, conform procedurilor legale în vigoare. Reprezentanții implicați fac apel la cetățeni și la mass-media să evite speculațiile până la finalizarea investigațiilor oficiale.

Mesaj de condoleanțe și recunoștință

Conducerea instituției transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și adresează mulțumiri tuturor celor care au intervenit, subliniind profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă în gestionarea acestui caz dificil.