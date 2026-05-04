Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, invită arădenii să participe la cea de-a doua ediție a concursului de cultură generală „Duelul Liceelor by UVVG”, care va avea loc mâine, 5 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Sala Polivalentă.

Evenimentul promite o experiență dinamică și interactivă, dedicată atât elevilor participanți, cât și susținătorilor acestora.

Ediția din acest an îl aduce în prim-plan pe cunoscutul om de televiziune Dan Negru, care va modera competiția și va transforma seara într-un adevărat spectacol al cunoașterii, energiei și bunei dispoziții.

„Duelul Liceelor by UVVG” reunește 12 echipe formate din elevi de liceu din municipiu și județ, care își vor testa cunoștințele de cultură generală, viteza de reacție, spiritul de echipă și creativitatea într-un format modern și atractiv.

Organizatorii invită toți arădenii să participe la acest eveniment și să susțină participanții într-o atmosferă plină de energie și entuziasm.

Intrarea este liberă.