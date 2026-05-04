Spectacol de calitate la a VII-a ediție a Cupei Sătmarului

Urmează o perioadă intensă, cu finalele naționale de seniori și competițiile pentru categoriile de juniori, unde aceștia vor încerca să transforme aceste rezultate în performanțe și mai importante.





































Sala de sport LPS-Ecaterina Both a găzduit sâmbătă cea de-a șaptea ediție a Cupa Sătmarului la judo, competiție care a reunit 257 de sportivi din țară și din străinătate.Organizat de antrenorul Pelcz Attila (Judo Master Satu Mare), turneul a adus pe tatami cluburi din marile centre ale țării, dar și participanți din Ungaria, Cehia, Slovacia și Republica Moldova.Pentru sportivii sătmăreni, competiția a fost un test util înaintea campionatelor naționale.„Rezultatele sunt și bune, și mai puțin bune. Ele ne arată direcția de pregătire pentru perioada următoare”, a declarat Pelcz Attila.Clasările sportivilor sătmăreniU102.-25 kg: Mia Gatina (Fușle Security)2.-28 kg: Sofia Bumb (Judo Master)3-30 kg: Bene Noel (Judo Master)1.38 kg: 1.Vladimir Ivan (Judo Master), 2.Ayan Moga (Fușle Security), 3.Bogdan Sabău (Judo Master)U123.-30 kg: Bogdán Ábel (Judo Tășnad/Carei)4.-32 kg: Böör Sofia (Unio), Mara Veres (Judo Master)3. 34 kg: Șerban Vălean (Fușle Security)3.-38 kg: Răzvan Varga (Judo Master)1.-40 kg: Mara Horotan (Unio)1.-42 kg: Yannis Crețu (Fușle Security), 2. Didi Kevin (Judo Tășnad/Carei), 3.Matei Loloș (Unio)2.-46 kg: Lázin Harvey (Unio)2.-60 kg: Cristian Busnatu (Fușle Security)U142.-32 kg: Vanessa Borbei, 3.Serena Halas (Fușle Security)3.-52 kg: Iulia Năstase (Unio)-55 kg: Ianis Marina (Fușle Security)1.-57 kg: Oroszi Ștefania (Olimpia), 2.Selena Husar (Fușle Security)3.+63 kg: Mellan Alexandra (Judo Master)U161.-44 kg: Anisia Halas (Fușle Security), 2.Alexandra Gândea (Judo Master)3.-50 kg: Matei Gorbe (Unio)1.-52 kg: Alesia Micaș (Fușle Security)2.-55 kg: Tóth Zalán (CSM Olimpia)1.-57 kg: Clipa Maita (Judo Master)1.-60 kg: Andrei Steer (Fușle Security)1.-63 kg: Lorena Iluțan (Judo Master), 2.Maya Dihenes (Olimpia SM)1.-66 kg: Rafael Ursu, 2.Eduard Dan (Fușle Security)U181.-60 kg: Turóczy Roland (Judo Master)1.-66 kg: Dragoș Siladi (Judo Master), 2.Grațian Por (Judo Tășnad/Carei)1.-73 kg: Grebúr Kevin (Olimpia SM)Sportivii sătmăreni au confirmat, încă o dată, nivelul bun al judo-ului local, obținând numeroase clasări pe podium într-o competiție puternică.