Spectacol de calitate la a VII-a ediție a Cupei Sătmarului

Sport 04.05.2026 19:28
Sala de sport LPS-Ecaterina Both a găzduit sâmbătă cea de-a șaptea ediție a Cupa Sătmarului la judo, competiție care a reunit 257 de sportivi din țară și din străinătate.

Organizat de antrenorul Pelcz Attila (Judo Master Satu Mare), turneul a adus pe tatami cluburi din marile centre ale țării, dar și participanți din Ungaria, Cehia, Slovacia și Republica Moldova.
Pentru sportivii sătmăreni, competiția a fost un test util înaintea campionatelor naționale.
    „Rezultatele sunt și bune, și mai puțin bune. Ele ne arată direcția de pregătire pentru perioada următoare”, a declarat Pelcz Attila.

Clasările sportivilor sătmăreni
U10
2.-25 kg: Mia Gatina (Fușle Security)
2.-28 kg: Sofia Bumb (Judo Master)
3-30 kg: Bene Noel (Judo Master)
1.38 kg: 1.Vladimir Ivan (Judo Master), 2.Ayan Moga (Fușle Security), 3.Bogdan Sabău (Judo Master)
U12
3.-30 kg: Bogdán Ábel (Judo Tășnad/Carei)
4.-32 kg: Böör Sofia (Unio), Mara Veres (Judo Master)
3. 34 kg: Șerban Vălean (Fușle Security)
3.-38 kg: Răzvan Varga (Judo Master)
1.-40 kg: Mara Horotan (Unio)
1.-42 kg: Yannis Crețu (Fușle Security), 2. Didi Kevin (Judo Tășnad/Carei), 3.Matei Loloș (Unio)
2.-46 kg: Lázin Harvey (Unio)
2.-60 kg: Cristian Busnatu (Fușle Security)

U14
2.-32 kg: Vanessa Borbei, 3.Serena Halas (Fușle Security)
3.-52 kg: Iulia Năstase (Unio)
-55 kg: Ianis Marina (Fușle Security)
1.-57 kg: Oroszi Ștefania (Olimpia), 2.Selena Husar (Fușle Security)
3.+63 kg: Mellan Alexandra (Judo Master)
U16
1.-44 kg: Anisia Halas (Fușle Security), 2.Alexandra Gândea (Judo Master)
3.-50 kg: Matei Gorbe (Unio)
1.-52 kg: Alesia Micaș (Fușle Security)
2.-55 kg: Tóth Zalán (CSM Olimpia)
1.-57 kg: Clipa Maita (Judo Master)
1.-60 kg: Andrei Steer (Fușle Security)
1.-63 kg: Lorena Iluțan (Judo Master), 2.Maya Dihenes (Olimpia SM)
1.-66 kg: Rafael Ursu, 2.Eduard Dan (Fușle Security)
U18
1.-60 kg: Turóczy Roland (Judo Master)
1.-66 kg: Dragoș Siladi (Judo Master), 2.Grațian Por (Judo Tășnad/Carei)
1.-73 kg: Grebúr Kevin (Olimpia SM)
Sportivii sătmăreni au confirmat, încă o dată, nivelul bun al judo-ului local, obținând numeroase clasări pe podium într-o competiție puternică.

Urmează o perioadă intensă, cu finalele naționale de seniori și competițiile pentru categoriile de juniori, unde aceștia vor încerca să transforme aceste rezultate în performanțe și mai importante.

















