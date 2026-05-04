RUTIER Accidente grave în județul Satu Mare

O minoră rănită grav și un ATV implicat într-un caz cu plăcuțe false

La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, polițiștii rutieri din județul Satu Mare au intervenit la două evenimente rutiere produse pe drumuri județene și comunale, în urma cărora două persoane au fost rănite și au fost deschise cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentelor.

Accident cu minoră pe motociclu la Mădăras

La data de 30 aprilie, în jurul orei 17:58, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ardud au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 108L, în localitatea Mădăras.

Din primele verificări, s-a stabilit că o minoră de 16 ani, din localitatea Gerăușa, în timp ce conducea un motociclu, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani din Păulești, intrând în coliziune cu acesta.

Intervenția echipajelor medicale

În urma impactului, minora a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată, acesteia i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

ATV răsturnat la Cămârzana și suspiciuni privind plăcuțe false

La data de 1 mai, în jurul orei 20:18, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au fost sesizați prin apel 112 despre un alt eveniment rutier, produs pe Drumul Comunal 6, la ieșirea din localitatea Cămârzana.

Din primele cercetări, un bărbat de 44 de ani din Turț, aflat la volanul unui vehicul pentru teren variat (ATV), ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Plăcuțe de înmatriculare false, descoperite de polițiști

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că vehiculul avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare false, acestea figurând în bazele de date ca fiind atribuite unui alt autovehicul.

Bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital. De asemenea, i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

Anchete în desfășurare

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentelor rutiere și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.