Polițiștii au deschis dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și refuz de prelevare de probe biologice





În nopțile de 1 spre 2 mai, polițiștii rutieri din județul Satu Mare au depistat mai mulți conducători auto care circulau sub influența alcoolului pe drumurile publice, fiind întocmite dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier.

Șofer oprit pe strada Careiului din Satu Mare

La data de 1 mai, în jurul orei 23:15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit un autoturism pe strada Careiului, condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Cămin.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Alt șofer depistat la Păulești

La data de 2 mai, în jurul orei 01:09, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Satu Mare au oprit un autoturism pe Drumul Județean 193, în localitatea Păulești, condus de un bărbat de 47 de ani, din municipiul Satu Mare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0.46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al treilea caz în Turț: alcoolemie și refuz de probe biologice

Tot în dimineața zilei de 2 mai, în jurul orei 04:10, polițiștii Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit un autoturism pe Drumul Județean 109L, în localitatea Turț.

Șoferul, un bărbat de 38 de ani din Călinești-Oaș, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a refuzat ulterior prelevarea de probe biologice.

Dosar penal pentru refuzul recoltării probelor

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, infracțiune prevăzută de legislația rutieră în vigoare.

Acțiuni continue pentru siguranța rutieră

Polițiștii din județul Satu Mare continuă acțiunile de control în trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația privind consumul de alcool la volan.