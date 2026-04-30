



Cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folcloric „Sâmbra Oilor” va avea loc duminică, 3 mai 2026, pe tradiționalul deal dintre Huta Certeze și Moișeni, aducând în prim-plan obiceiurile și tradițiile autentice ale Țării Oașului. Organizatorii au făcut public programul oficial al evenimentului, care reunește ansambluri folclorice, artiști îndrăgiți și momente tradiționale specifice zonei.

Evenimentul va debuta la ora 11:00 cu evoluția ansamblurilor folclorice din mai multe localități din județ, urmate de momente susținute de elevii din Bătarci și ansamblurile „Oașul” și „Sânzienele” din Negrești-Oaș. Deschiderea oficială este programată pentru ora 13:00, iar unul dintre cele mai așteptate momente, „sâmbra oilor” – măsurișul laptelui și sfințirea turmelor – va avea loc la ora 13:20.

Pe scenă vor urca, pe parcursul după-amiezii, artiști precum Ionela Bumb, Lavinia Pop, Andreea Mone, Gabriela Gavriș, Maria Petca Poptean și Aurel Tămaș. Programul va continua cu recitaluri susținute de Frații Zele, Nicolae și Nicușor Mureșan, dar și cu participarea unor ansambluri din țară și diaspora, inclusiv „Vocea Diasporei Române în Franța” și „Dorul Oșenilor”.

Evenimentul se va încheia în jurul orei 18:00, după evoluțiile ansamblurilor „Cununița”, „Cununița Năzdrăvană” și „Mugurii Codrului” din Mireșu Mare.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, primăriile din Certeze și Negrești-Oaș, precum și Casa de Cultură Negrești-Oaș. Evenimentul rămâne unul dintre cele mai importante repere culturale din nord-vestul țării.