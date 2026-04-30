



Creșele din municipiul Satu Mare își deschid porțile pentru părinți și copii în perioada 8–15 mai 2026, în cadrul unei campanii dedicate prezentării serviciilor oferite pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Pe parcursul acestei săptămâni, părinții vor avea ocazia să viziteze creșele din oraș, să cunoască personalul și să descopere activitățile educative și recreative destinate copiilor. Evenimentul are ca scop informarea comunității cu privire la mediul sigur și stimulativ oferit în aceste unități, precum și sprijinirea părinților în alegerea celei mai potrivite opțiuni pentru copiii lor.

Reprezentanții instituției îi invită pe cei interesați să urmărească pagina de Facebook „Creșa Satu Mare” și site-ul oficial, unde sunt publicate detalii despre programul „Zilelor porților deschise”, activitățile organizate și modalitățile de înscriere.

Inițiativa face parte din eforturile autorităților locale de a susține educația timpurie și de a consolida relația dintre instituții și comunitate.