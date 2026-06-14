Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un bărbat din Tămăşeni Locale •





La data de 11 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, în colaborare cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Satu Mare, pe numele unui bărbat de 28 de ani, din localitatea Tămășeni.

Bărbatul este condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.







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