O recomandare neobișnuită ,,Curățarea perne…”

Dacă sunteți dintre cei care vor să urmărească un Mondial ca la carte, să nu piardă niciun gol, niciun penalty și nici măcar analiza de după meci, sau dacă preferați să stați conectați la toate certurile politice, schimbările de funcții, numirile și trădările de ultimă oră, atunci avem o recomandare neobișnuită.

Nu, nu este vorba despre popcorn. În primul rând, nu e chiar atât de sănătos. În schimb, după cum ne inspiră reclama unei autoutilitare surprinse în trafic, poate că a venit momentul pentru… „curățarea perne”. Da, ați citit bine. Nu „curățarea pernelor”, ci „curățarea perne”. Nu trebuie privită ca o foarte mare greșeală, având în vedere multiculturalitatea din acest județ… poate limba română pentru unii nu a fost prioritară. Cert este că mesajul rămâne clar: pregătiți-vă pernița, așezați-vă comod pe canapea și fiți gata pentru ore întregi de televizor. La urma urmei, reclamele pot fi și pozitive și negative, acum sperăm ca, prin această bursă puțin picantă, oamenii să afle de aceste servicii, pentru că dacă tot petreci serile în fața ecranului, măcar s-o faci cu o pernă proaspăt curățată… chiar dacă gramatica mai are nevoie de o mică restaurare sau renovare…

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