Reținut de polițiști, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Eliberării din municipiul Carei, au oprit un autoturism, condus de către un bărbat de 46 de ani, din localitatea Agriș.

În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, a rezultat faptul că acesta avea o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice.

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra celor două mostre biologice prelevate, au indicat concentrații de 2,29 g/l respectiv 2,15 g/l alcool pur în sânge.

Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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