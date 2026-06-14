





La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiul Carei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 19, între localitățile Moftin și Carei.Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr, de 27 de ani, din localitatea Moftin, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță corespunzătoare față de o autoutilitară care circula în fața sa, condusă de către un bărbat, de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, intrând în coliziune cu aceasta.Ulterior impactului, autoturismul condus de către tânăr a pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de către o femeie de 42 de ani, din localitatea Pișcolt.În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui copil de 2 ani și 6 luni, pasager în autoturismul condus de către femeie, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.