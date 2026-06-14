Incendiu la o anexă gospodărească pe strada George Coșbuc din Satu Mare. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj SMURD

Locale 14.06.2026 11:21
Incendiu la o anexă gospodărească pe strada George Coșbuc din Satu Mare. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj SMURD


Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească situată pe strada George Coșbuc din municipiul Satu Mare.

La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și 15 cadre militare.

Salvatorii au realizat rapid dispozitivele de intervenție și acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, având ca principal obiectiv împiedicarea extinderii flăcărilor la locuința principală și la proprietățile învecinate.

La acest moment, intervenția este în plină desfășurare, iar cauza producerii incendiului și eventualele pagube vor fi stabilite după finalizarea operațiunilor de stingere. De asemenea, până în prezent, nu au fost comunicate informații privind existența unor victime.

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