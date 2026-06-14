



Echipa Power Satu Mare a reușit o performanță deosebită la Cupa României la Minifotbal, competiție desfășurată în perioada 12–14 iunie la Deva și Hunedoara, unde au participat nu mai puțin de 92 de echipe, împărțite în 23 de grupe.

Reprezentanta județului Satu Mare a avut un parcurs excelent, reușind să încheie faza grupelor pe primul loc în grupa I și să se califice în fazele eliminatorii fără înfrângere.

În grupă, Power Satu Mare a evoluat împotriva formațiilor CSC Bălteni Târgu Jiu, AS Amicii Buzău și AS Lin & Ema Alba Iulia, acumulând 8 puncte.

Rezultatele sătmărenilor în faza grupelor:

Power Satu Mare – AS Amicii Buzău 2-1

Power Satu Mare – AS Lin & Ema Alba Iulia 3-3 (5-4 după loviturile de departajare)

Power Satu Mare – CSC Bălteni Târgu Jiu 4-2

În fazele eliminatorii, echipa sătmăreană a continuat seria jocurilor solide. În șaisprezecimile de finală, Power a trecut de ACS Sonic Friends Buzău cu scorul de 4-2.

În optimile competiției, adversara a fost ACS Ergad B&B Arad. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar arădenii au obținut calificarea după loviturile de departajare.

Sătmărenii au avut însă o nouă șansă de calificare la turneul național și au profitat de ea. În meciul de baraj pentru accesul în faza următoare, Power Satu Mare a învins ACS Partizan Galați cu 3-1, asigurându-și prezența între cele mai bune echipe ale competiției.

Astfel, formația sătmăreană a terminat turneul în top 10 din cele 92 de participante, într-o competiție în care doar 13 echipe au obținut calificarea pentru turneul național.

Un detaliu important care arată valoarea parcursului: Power Satu Mare a rămas neînvinsă în timpul regulamentar de joc în cele șase partide disputate, demonstrând constanță și forță pe parcursul întregii competiții.

La Cupa României au mai participat alte două formații sătmărene. AS Favela Satu Mare a obținut o victorie în grupe, scor 1-0, dar a încheiat competiția la această fază, în timp ce AS Labradorii Satu Mare au cedat în ultimul meci din grupă, scor 7-3.

Pentru județul Satu Mare, parcursul celor de la Power reprezintă o confirmare că minifotbalul local rămâne la un nivel ridicat și poate rivaliza cu echipe importante din țară.

Faza Națională organizata de Federația Română de minifotbal va avea loc in Târgu Jiu in perioada 1-4Iulie 2026

Lotul Power Satu Mare:

Blaga Cristian, Mălinețescu Yanis Vasile, Oltean Daniel Raul, Oltean Alex Gabriel, Vitan Raul, Borostean Andrei Ionuț, Bonea Alex Andrei, Mureșan Darius Radu, Silaghi Claudiu Daniel Dumitru, Berindea Cosmin Gheorghe, Negrean Vlad Ioan, Mureșan Saul, Cristea Raul Adrian, Sălăjan Ionuț Adrian.