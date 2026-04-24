Măsuri de ordine publică la meciul de fotbal dintre AFC Unirea Tășnad și ASC Politehnica Timișoara

Sâmbătă, 25 aprilie 2026, începând cu ora 17:00, pe Stadionul Unirea din Tășnad se va disputa partida de fotbal dintre AFC Unirea Tășnad și ACS Politehnica Timișoara, meci din cadrul ligii a III a de fotbal.

Pentru desfășurarea în condiții siguranță publică a acestui eveniment sportiv, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare vor fi prezenți în zona stadionului și vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea faptelor de natură contravențională sau penală.

În acest sens, vor fi instituite dispozitive de ordine publică pentru supravegherea, monitorizarea, descurajarea și prevenirea unor incidente sau acte de tulburare a ordinii publice, premergător, pe timpul și ulterior desfășurării partidei de fotbal.

Aceste măsuri vizează locurile de adunare ale suporterilor, însoțirea și protecția lor pe timpul deplasării la stadion, supravegherea și temporizarea accesului în stadion, monitorizarea afluirii și defluirii participanților, precum și amplasarea unor rezerve de intervenție care să gestioneze eventuale incidente apărute pe timpul partidei de fotbal.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorilor le este interzis să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice ori alte obiecte care prin natura lor pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă.





Este interzisă introducerea sau afișarea de bannere, inscripții sau alte mijloace de publicitate vizuală care incită la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență.





Spectatorilor le este interzis să arunce asupra celorlalți spectatori, a oficialilor sau a jucătorilor, a forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, a autospecialelor și bunurilor imobile aflate în incinta stadionului, precum și în direcția suprafeței de joc, cu obiecte de orice fel sau cu substanțe corozive ori care murdăresc.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, jandarmii vor monitoriza comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât și în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video și fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârșesc fapte antisociale.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului sportiv, le recomandăm spectatorilor:

să manifeste răbdare și să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor;

să se deplaseze din timp către stadion, pentru a evita aglomerația la intrare;

să evite implicarea în conflicte sau în orice fel de incidente care pot tulbura ordinea publică;

să nu introducă în arena sportivă obiecte interzise ori materiale pirotehnice;

să nu folosească expresii, mesaje sau scandări cu caracter obscen, rasist, xenofob ori discriminatoriu;

să acorde o atenție sporită bunurilor personale;

să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice, să dea dovadă de fair-play și să se delimiteze de orice formă de agresivitate verbală sau fizică, ce ar putea conduce la manifestări violente, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine.

în situația apariției unor probleme, să solicite sprijinul celui mai apropiat echipaj de jandarmi.

Jandarmeria Satu Mare face apel la toți participanții să contribuie, printr-un comportament responsabil, la desfășurarea partidei într-un climat de siguranță, respect și normalitate.

Jandarmeria Satu Mare, cu siguranță, pentru fiecare!