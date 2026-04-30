Lansare de carte la Biblioteca Județeană Satu Mare









Biblioteca Județeană Satu Mare organizează marți, 5 mai 2026, cu începere de la ora 14:00, în Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, evenimentul de lansare a cărții „Pădurea Eminescu”.





Apărut de curând sub coordonarea profesorului negreștean Ștefan Haiduc, la Editura Someșul din Satu Mare, volumul „Pădurea Eminescu” deschide seria de publicații ce urmează să constituie Colecția „Țara Oașului – Bibliografia ilustrată”, sub auspiciile Fundației culturale „Talna Țara Oașului”. Coperta acestui prim volum al colecției este semnată de Vasile Pop–Negreșteanu.





Invitați să vorbească despre volum sunt Ioan Nistor, George Vulturescu, Claudiu Porumbăcean, Alexandru Zotta și Gheorghe Munteanu, alături de coordonatorul acestuia, Ștefan Haiduc.





Cartea reunește o serie de articole, relatări, cercetări, consemnări, documente arhivistice și fotografice care fac referire la monumentul natural „Pădurea Eminescu”, unic în țară, situat pe Dealul Comja, „la limita de hotar dintre comuna Racșa și orășelul Seini, dintre Țara Oașului și Câmpia Someșului, două ținuturi de civilizație străveche, două vetre de cultură populară arhaică (...), căruia omul i-a adăugat o nouă frumusețe, spirituală, care sporește frumusețea cadrului natural încântător”, după cum prof. Ștefan Haiduc, coordonatorul lucrării, mărturisește în textul lămuritor de la început. Ctitorul Monumentului Mihai Eminescu de pe Dealul Comja este Generalul Georgescu Pion, cu numele său adevărat Ioan Pavel Georgescu, în 1939, „în pragul celui mai cumplit conflict din istoria omenirii”.





Printre semnatarii textelor reproduse în volum, regăsim nume sonore precum Vasile Netea, Mihai Bălaj, Petre Săplăcan, Ioniță G. Andron, Ovidiu Suciu, Gheorghe Istrate, Ioan Nistor, Gheorge Pârja, Pop Simion, Aurel Pentelescu, Nicolae Brana, Traian Ursu,Vasile Radu Ghenceanu, Claudiu Porumbăcean, Gheorghe Munteanu, Ioana Simion, Nicolae Ghișan ș.a.m.d.





La eveniment sunt invitați să participe toți sătmărenii care prețuiesc literatura și drumețiile și care s-au lăsat cuceriți de Pădurea Eminescu, simbol și reper turistic, deopotrivă, și care „consfințește un adevăr, că Omul și Natura caută să găsească, în vâltoarea unor vremuri potrivnice, însemne și rosturi pentru dăinuire”.





