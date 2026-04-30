Șah, prin corespondență

Entuziasmul din Bănie mi se pare deplasat. Cele doar trei, respectiv aproape șase, puncte care despart Craiova de locurile doi și trei nu cred că sunt suficiente atât timp cât mai au de disputat patru partide dificile în compania echipelor din Cluj și București. Poate doar cu Rapidul să obțină victoria. În rest nu-i văd cu un bagaj prea mare de puncte. În grupa retrogradare pare din ce în ce mai clar că ne îndreptăm spre un baraj între FCSB și Botoșani pentru a visa spre Europa, adică spre un alt baraj cu locul patru din grupa campionat. Zic asta pentru că e greu de crezut că finaliștii din Cupa României ajung mai jos de locul trei la sfârșitul campionatului.

E drept că în ultima etapă disputată au apărut meciurile egale. Patru la număr. Gazdele cu cele nouă goluri înscrise au obținut trei victorii. Oaspeții, mai puțin pretențioși, au înscris doar cinci goluri.

Grupa campionat: CFR - „U” 1-0 după szobisme; Dinamo - Rapid un 3-1 între mediocrii și catastrofe; Argeș - Craiova 0-1 c-așa-i datu'.



1. Craiova 42p



2. „U” 39p



3. CFR 36,5p



4. Dinamo 34p



5. Rapid 32p



6. Pitești 30p



Grupa retrogradare: Sibiu - Miercurea Ciuc 0-0 cu schimbări integrale premature la sași; FCSB - Petrolul 3-1 cât se poate de normal; Botoșani - Oțelul 1-1 moldovenesc; UTA - Farul 0-0 datornic; Metaloglobus - Slobozia 1-1 neconcludent.



1. FCSB 36p



2. Arad 31,5p



3. Botoșani 31p



4. Galați 27,5p



5. Miercurea Ciuc 27p



6. Constanța 23,5p



7. Ploiești 23p

8. Slobozia 19,5p



9. Sibiu 19,5p



10. Metaloglobus 11p

Cele patru etape rămase în grupa campionat și trei etape din grupa retrogradare par a fi deosebit de interesante la toți polii celor două clasamente. Nimic nu e decis. Poate doar prezența FCSB-ului în primul meci de baraj pentru Europa să fie cel mai greu de compromis. În rest se poate întâmpla aproape orice. Primele trei clasate pot spera la titlu, ultimele patru se luptă pentru Europa. Asta în grupa campionat. Dincolo, bătălia pentru supraviețuire (evitarea retrogradării directe sau a barajului) cuprinde un spectru de patru echipe și mă refer aici la Farul, Petrolul, Slobozia și Sibiu.



Craiova - Dinamo (duminică, ora 21) Derbiul etapei. Un meci deasupra căruia plutește amintirea ultimei lor dispute, cea din cupă, din care bucureștenii au ieșit cam năuci. Nu se va întâmpla și de data aceasta. După jocul prestat în ultimul timp nici unul din antrenori n-ar trebui să fie mulțumiți, chiar dacă și-au apropriat punctele puse în joc;



„U” - Argeș (sâmbătă, ora 20,30) Un meci dificil pentru ardeleni, dar dacă nu intră în posesia celor trei puncte toată poliloghia mea din șapou se va dovedi neavenită. Așa că: haide „U”!



Rapid - CFR (luni, ora 20,30) Nu știu ce se întâmplă la Rapid. Se pare că jucătorii vor să-l debarce pe Gâlcă, dar declarativ n-ar fi vorba de așa ceva. Jocul lor însă îi deconspiră. Nici mie nu-mi place Gâlcă. Îi consideră pe jucători piese de șah nu factori cu personalitate. Nu sunt eu prea bun șahist dar precis că l-aș învinge pe eșichier;



Miercurea Ciuc - FCSB (vineri, ora 20,30) Cel mai interesant joc din play-out se dispută în secuime. Asta pentru că ungurenii se mai gândesc încă la a o depăși pe Botoșani în vederea unei confruntări suplimentare după încheierea campionatului. Nu zic nimic despre A1 de la FCSB deoarece oricum numele acestuia nu contează;



Constanța - Botoșani (sâmbătă, ora 17,30) Plecarea lui Zicu de pe litoral nu mi-a fost pe plac chiar dacă aceasta părea necesară. S-ar putea ca ușor, ușor, marinarii să alunece spre al doilea eșalon al fotbalului românesc;



Ploiești - Arad (duminică, ora 18,15) Arădenii au cam scăpat de temeri așa că prahovenii ar putea avea câștig de cauză, mai ales că Topal vrea să arate că echipa este pe mâini pricepute;



Galați - Metaloglobus (sâmbătă, ora 14) Bucureștenii vor să mai încurce și ei pe cine pot. De la Superligă își vor lua în curând „la revedere!”. Eu aș prefera să fie un „adio!”;



Slobozia - Sibiu (luni, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Se pare că acest meci dacă nu se încheie la egalitate va decide echipa care retrogradează direct. În caz de egalitate mai avantajată este echipa din sudul țării deoarece are un clasament mai bun în sezonul regulat.



Opriți războaiele (și cele din parlament)!