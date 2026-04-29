Veste bună pentru iubitorii de natură – un nou traseu în Țara Oașului

Locale 29.04.2026 18:02
Consiliul Județean Satu Mare susține proiectul „Via Oaș” prin încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Patrimoniul Țării Oașului”, o inițiativă importantă pentru dezvoltarea turismului și promovarea identității autentice a Țării Oașului.

Proiectul urmărește amenajarea unui traseu turistic care va valorifica patrimoniul cultural, natural, social și peisagistic al microregiunii Țara Oașului, prin crearea unui circuit coerent de turism lent, nemotorizat. 

Traseul va putea fi parcurs: la pas – prin drumeție, cu Bicicleta sau călare.

Traseul turistic, de 300 km, va conecta cele 13 unități administrativ-teritoriale din Țara Oașului, contribuind la:
- dezvoltarea sustenabilă a turismului local
- promovarea patrimoniului cultural și etnografic
- stimularea economiei locale
- consolidarea identității regionale.

Proiectul „Via Oaș” este în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Județului Satu Mare 2021–2030 și reprezintă un pas important pentru valorificarea durabilă a uneia dintre cele mai autentice zone ale județului nostru.
