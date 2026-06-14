



Turneu de fotbal pentru juniori U12–U13 organizat la Botiz





Stadionul din Botiz a găzduit sâmbătă turneul de fotbal pentru copii U12–U13 organizat de Sportul Botiz, competiție la care au participat nouă echipe. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă excelentă, iar micii fotbaliști au oferit meciuri spectaculoase și disputate, spre bucuria părinților și a suporterilor prezenți.

La turneu au participat două echipe ale clubului Sportul Botiz (echipa Galbenă și echipa Albastră), două formații de juniori ale clubului Someșul Odoreu, CS Seini, Galaxy Satu Mare, Oașul Negrești, Lupii Oașului și echipa Academia Partium – Livada.

La finalul zilei, cea mai bună echipă s-a dovedit a fi Oașul Negrești, pregătită de antrenorul Daniel Pintea, care a terminat pe primul loc. Poziția secundă a revenit gazdelor de la Sportul Batiz, formație coordonată de Nelu Donca, iar pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat CS Seini, echipă pregătită de sătmăreanul Pio Dragoș.

Organizatorii au acordat și premii individuale celor mai buni jucători ai turneului:

Cel mai bun portar: Kajtár Ármin (Sportul Botiz)

Golgheterul turneului: Alexandru Holczli (CS Seini)

Cel mai tehnic jucător: Georgian Mihoc (Oașul Negrești)

Momentul festiv al premierii a avut un invitat special: Darius Bota, fotbalist originar din Satu Mare, component al echipei FK Csíkszereda și al naționalei României U17, formație calificată la Campionatul Mondial de juniori care se va desfășura în luna noiembrie, în Qatar.

Tânărul fotbalist le-a înmânat personal copiilor medaliile și trofeele, oferindu-le celor mici un moment de inspirație și motivație pentru viitorul lor în fotbal.

















