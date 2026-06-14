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Peste 350 de copii la Partium Opening Cup

- la competiția organizată de Academia Partium au participat echipe din România, Ungaria și Slovacia

Baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium din Satu Mare a fost plină încă de sâmbătă dimineață, când a început cea de-a doua ediție a turneului juvenil Partium Opening Cup. Competiția dedicată copiilor a atras și în acest an un interes deosebit, reunind echipe din mai multe județe ale României, dar și formații din Ungaria și Slovacia.

La turneu au participat cluburi din județele Satu Mare, Maramureș, Mureș, Cluj, Arad, Harghita și Bihor, iar la categoriile de vârstă U8 și U10 aproximativ 350 de copii s-au întrecut în cadrul competiției desfășurate pe durata a două zile.

Startul oficial al turneului a fost dat de Veres Norbert, președintele Academiei Partium, după care meciurile din faza grupelor au început simultan pe cele cinci terenuri pregătite pentru competiție.

Spectatorii prezenți au avut parte de partide spectaculoase, cu multe răsturnări de situație și momente frumoase oferite de micii fotbaliști. Atmosfera a fost una deosebită și în afara terenului, numeroși părinți venind să își susțină copiii. Mai multe echipe au avut propriile galerii, iar tobele, steagurile și vuvuzelele au transformat turneul într-o adevărată sărbătoare a fotbalului juvenil.

Competiția continuă duminică, atunci când sunt programate meciurile pentru stabilirea clasamentelor finale. La categoria U8, echipele vor evolua în grupele Gold și Silver, în funcție de rezultatele din prima zi, iar la U10 lupta pentru trofee se va desfășura în grupele Gold, Silver și Bronze.

În prima zi, la categoria U8, cele mai bune rezultate în faza grupelor le-au avut Academica Recea și echipa Partium Akadémia Yellow în grupa A, respectiv CSS Târgu Mureș Black și Debreceni VSC în grupa B.

La categoria U10, liderii grupelor după prima zi au fost FK Csíkszereda, Academia Napoca și UTE, formații care au confirmat nivelul ridicat al competiției.

Partium Opening Cup a devenit un eveniment important pentru fotbalul juvenil din regiune, oferind copiilor nu doar experiență competițională, ci și șansa de a întâlni echipe și jucători de aceeași vârstă din mai multe zone. Vom reveni cu rezultatele finale.





























