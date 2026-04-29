Proiect strategic pentru modernizarea serviciilor publice și reducerea birocrației, realizat în parteneriat cu STS și județele din regiune

Consiliul Județean Satu Mare continuă procesul de modernizare instituțională prin susținerea unui proiect major de digitalizare: realizarea Cloudului Regional Nord-Vest, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027 . Inițiativa este dezvoltată în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și cu celelalte județe din regiune, având ca obiectiv transformarea modului în care funcționează administrația publică.

Servicii publice mai rapide și mai accesibile

Prin implementarea acestei platforme de tip cloud, autoritățile urmăresc optimizarea serviciilor oferite cetățenilor și reducerea birocrației administrative.

Printre beneficiile directe ale proiectului se numără:

reducerea necesității de deplasare a cetățenilor către instituții

scurtarea timpilor de procesare și eliberare a documentelor

eficientizarea fluxurilor administrative și a costurilor de funcționare

Impact asupra administrației și economiei publice

Proiectul are o componentă strategică importantă, vizând nu doar digitalizarea serviciilor, ci și reducerea impactului economic asupra sistemului administrativ și asupra bugetului public.

Prin centralizarea și modernizarea infrastructurii digitale, se estimează o administrare mai eficientă a resurselor și o creștere a calității serviciilor publice la nivel județean și regional.

Administrație modernă, orientată spre cetățean

Implementarea Cloudului Regional Nord-Vest marchează un pas semnificativ către o administrație publică modernă, în care tehnologia devine instrument esențial pentru eficiență și transparență.

Pentru cetățeni, proiectul promite acces mai rapid la servicii, mai puține drumuri la ghișee și o relație mai simplă cu instituțiile statului.

Un proiect de viitor pentru regiunea Nord-Vest

Prin această investiție, județul Satu Mare se aliniază tendințelor europene privind digitalizarea administrației, contribuind la dezvoltarea unei infrastructuri digitale comune la nivel regional.

Cloudul Regional Nord-Vest este gândit ca o soluție pe termen lung, menită să transforme fundamental modul în care cetățenii interacționează cu administrația publică.