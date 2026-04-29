Edilul anunță obținerea accesului în incinta ștrandului, în urma unor decizii ale instanței, însă procesul este îngreunat de refuzul fostului concesionar





Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a anunțat că administrația locală a mai făcut un pas important în direcția redeschiderii ștrandului pentru comunitate.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, edilul a explicat că, după mai multe demersuri juridice, autoritățile locale au obținut dreptul de a avea acces în incinta obiectivului.





Decizii favorabile în instanță

Potrivit primarului, atât Tribunalul Satu Mare, cât și Curtea de Apel Oradea au respins solicitările formulate în legătură cu predarea amplasamentului.

Cu toate acestea, o decizie recentă permite reprezentanților Primăriei să intre în perimetrul ștrandului pentru a inventaria bunurile și a evalua starea acestora.





„Recent am obținut dreptul de a avea acces la proprietatea noastră, de a inventaria bunurile și de a constata starea lor”, a transmis primarul.

Refuzul fostului concesionar încetinește procesul

Situația rămâne însă tensionată, întrucât fostul concesionar, Beny Alex, refuză în continuare predarea amplasamentului.

Acest blocaj afectează planurile administrației locale de a demara investițiile necesare pentru reabilitarea și redeschiderea ștrandului.

Investiții și demersuri în curs

Reprezentanții Primăriei municipiului Satu Mare urmează să acționeze rapid pentru punerea în aplicare a deciziilor instanței, în vederea clarificării situației juridice și tehnice a obiectivului.





Primarul a subliniat că, în ciuda obstacolelor, administrația locală va continua demersurile legale pentru recuperarea ștrandului.

Promisiunea redeschiderii pentru comunitate

„Vă asigur, cu toate că avem foarte multe piedici, că vom continua munca juridică pentru a reda ștrandul sătmărenilor”, a transmis Kereskényi Gábor.

Redeschiderea ștrandului rămâne astfel un obiectiv important pentru administrația locală, așteptat de comunitate și condiționat, în acest moment, de finalizarea procedurilor juridice.



