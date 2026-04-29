Reprezentanții instituției susțin că alocările bugetare au fost realizate echitabil, pe baza numărului de locuitori și a proiectelor propuse de fiecare localitate

În ședința ordinară desfășurată miercuri, 29 aprilie 2026, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția instituției. Repartizarea a fost realizată în conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026 , care stabilește modul de distribuire a acestor sume către județe și, ulterior, către localități.

Fonduri pentru dezvoltare și funcționare

Potrivit cadrului legal, aceste sume sunt destinate susținerii programelor de dezvoltare locală, proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare, dar și acoperirii unor cheltuieli de funcționare pe care administrațiile locale nu le pot susține din venituri proprii.

În acest context, conducerea Consiliului Județean Satu Mare subliniază că fondurile au fost repartizate integral către comune, orașe și municipii, în mod echilibrat și transparent.

„Nu există criterii politice în alocarea banilor”

În replică la acuzațiile privind o posibilă discriminare politică, reprezentanții instituției afirmă că împărțirea fondurilor s-a realizat ținând cont de numărul de locuitori și de proiectele propuse de unitățile administrativ-teritoriale.

Datele prezentate arată că localitățile conduse de primari din partidul care a formulat acuzațiile au primit, în medie, 134 lei/locuitor, în timp ce localitățile conduse de reprezentanți ai UDMR sau ai Forumului Democrat German au primit aproximativ 128 lei/locuitor.

Aceste valori sunt invocate drept argumente clare că nu există o repartizare preferențială.

Cereri de finanțare mult peste bugetul disponibil

Solicitările venite din partea primăriilor din județ au depășit suma de un miliard de lei, mult peste fondurile disponibile.

Conducerea instituției precizează că, în stabilirea alocărilor, au fost luate în calcul atât cererile administrațiilor locale, cât și excedentul bugetar rezultat din anul anterior, precum și necesitatea echilibrării dezvoltării între comunități.

Parteneriate instituționale pentru investiții

În ceea ce privește Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean subliniază existența unui parteneriat reciproc avantajos.

Municipalitatea contribuie anual cu peste un milion de lei la dotarea spitalului și la susținerea domeniului social, iar în acest an, Consiliul Județean sprijină finalizarea unei investiții importante – parcarea supraetajată.

La rândul său, Primăria va susține anveloparea căminului de vârstnici, investiție de care beneficiază atât locuitorii municipiului, cât și cei ai întregului județ.

Sprijin suplimentar pentru comunitățile implicate social

Totodată, au fost alocate suplimentar câte 50.000 de lei primăriilor care sprijină activ Consiliul Județean în domeniul social, prin implicarea în susținerea caselor de copii sau a centrelor pentru vârstnici.

Apel la informare corectă

În final, conducerea Consiliul Județean Satu Mare consideră că acuzațiile formulate sunt nefondate și solicită ca opinia publică să fie informată corect, pe baza unor date reale și verificabile.

Instituția își reafirmă deschiderea pentru dialog și colaborare cu toate formațiunile politice, în vederea dezvoltării echilibrate a județului și în beneficiul tuturor cetățenilor.