Punct de vedere al doamnei Dragos Mariana- director general al DGASPC Satu Mare formulat ca drept la replica raportat la Conferinta de presa din data de 29.04.2026 organizata de consilieri judeteni PNL Satu Mare si cu trimitere punctuala la Declaratia de presa a doamnei Alina Ristea - consilier județean PNL Satu Mare

1. La nivelul DGASPC Satu Mare se respecta cu strictete legislatia aplicabila, din perspectiva reorganizarii serviciilor sociale, paragrafele invocate din legea asistentei sociale sunt scoase din context si nu se coroboreaza cu toate actele normative in domeniul asistentei sociale.

Edificator de mentionat este ca NU ESTE O REORGANIZARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU CA NU DESFIINTAM SI INFIINTAM SERVICII SOCIALE CI ESTE O ORGANIZARE IN COMPLEXE DE SERVICII SOCIALE CU RESPECTAREA NOILOR STANDARDE DE COST RESPECTIV A STANDARDELOR DE CALITATE IN DOMENIU, standarde in baza carora aceste servicii sociale sunt autorizate sa functioneze in urma obtinerii licentelor de functionare.

Mentionam ca toate aceste servicii sociale din subordinea DGASPC Satu Mare dispun de licenta de functionare.

Remitem extras din legislatia invocata:

LEGEA Nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 119

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

(2) Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate şi de calitate, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de acţiune în domeniu.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti înfiinţează servicii sociale rezidenţiale de interes local, numai dacă numărul solicitărilor justifică existenţa unui astfel de serviciu pe raza lor teritorială.

(4) În condiţiile în care numărul solicitărilor este limitat sau în cazul în care nu dispun de resurse suficiente, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti încheie parteneriate pentru înfiinţarea de servicii rezidenţiale de interes intercomunitar pentru persoanele care au domiciliul/reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale partenere.

(5) Consiliul judeţean, în baza nevoilor identificate şi a cererilor de aşteptare înregistrate la nivelul judeţului, înfiinţează servicii sociale rezidenţiale de interes judeţean.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale pot decide, prin hotărâre de consiliu, schimbarea destinaţiei serviciilor sociale existente, numai în alte categorii de servicii sociale sau, în cazuri bine justificate, în servicii din domeniul educaţiei, sănătăţii ori culturii.

ART. 120

În vederea funcţionării eficiente a sistemului naţional de servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean au următoarele obligaţii, în relaţie cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

a) de a respecta şi aplica prevederile reglementărilor legale în vigoare, ale strategiilor şi programelor naţionale din domeniul serviciilor sociale;

b) de a transmite ministerului, în termen de 30 de zile de la aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti/al municipiului Bucureşti;

c) de a transmite ministerului, în termenele solicitate, situaţiile statistice, datele, informaţiile, indicatorii care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului, municipiului Bucureşti şi sectoarelor capitalei, precum şi la nivel local, după caz;

d) de a respecta şi aplica, în cadrul planurilor anuale de acţiune, priorităţile naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;

e) de a răspunde, în termenele prevăzute de lege, la solicitările ministerului referitoare la serviciile sociale aflate în coordonare şi administrare.



CAP. VI

Personalul din sistemul de asistenţă socială

ART. 121

(1) În domeniul asistenţei sociale activează asistenţi sociali, alt personal de specialitate în asistenţă socială, precum şi personal cu profesii, calificări şi competenţe diverse.

(2) Personalul din domeniul asistenţei sociale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul profesiei, al dispoziţiilor Codului Muncii, precum şi al altor dispoziţii legale, după caz.

ART. 122

(1) Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate se realizează, în condiţiile legilor speciale, de către asistenţii sociali, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit statutului asistentului social şi regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fişei postului.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale angajează asistenţi sociali sau contractează serviciile acestora pentru a realiza activităţile prevăzute la alin. (1), cu respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.

ART. 123

(1) În procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicaţi voluntari care, pentru activitatea desfăşurată, beneficiază de facilităţi.

(2) Furnizorii de servicii sociale care utilizează voluntari pot beneficia de facilităţi pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internaţionale.

(3) Facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în legile speciale.

2. Planul de actiune cuprinde strict serviciile sociale existente iar prin organizarea lor in complexe de servicii sociale, precizam ca aspecte legate de numarul, structura, capacitatea si specific NU SE MODIFICA.

Planul de actiune reprezinta o sinteza a ceea ce exista in prezent si ce servicii sociale ne propunem sa dezvoltam, reprezentand un document ce sta la baza fundamentarii bugetului institutiei

Mai mult decat atat, PLANUL DE ACTIUNE SI BUGETUL PROPUS PENTRU SERVICIILE SOCIALE DIN SUBORDINE, RESPECTA LEGISLATIA APLICABILA SI NEVOILE BENEFICIARILOR.

3. Necesarul de personal este reglementat de Standardul de cost, Standardul minim de calitate DAR si de nevoile concrete.

Acest aspect a fost invocat punctual atat in nota de fundamentare cat si in discutiile initiate in Comisia sociala cat si din sedinta solicitata separat de grupul PNL, de la nivelul Consiliului Judetean Satu Mare.

Putem repeta acest lucru:

Camin pentru persoane varstnice,,Sansa” Satu Mare are o capacitate de 150 locuri. Niciodata ocupata la maxim, in medie gradul de ocupabilitate fiind de 110 persoane gazduite. Calculatia de personal s-a realizat prin raportare la nivelul capacitatiii si pe grade de dependenta a beneficiarilor, la care s-au adaugat in plus posturi vacante.

Astfel in nota de fundamentare se explica clar:

- Anexa 3 la HG 6/2026 privind actualizarea HG 426/2020 privind standardul de cost si alocatia de hrana raport angajat- persoana varstnica prin angajat am alocat personal de specialitate asistenta si ingrijire

67 de posturi conform standardului de cost

Acestea trebuie sa fie 80% din personal deci rezulta ca total personal 83,75 adica 84 posturi. Schema de personal propusa depaseste cu 5 posturi DE SPECIALITATE si NU ADMINISTRATIV CUM S-AR FI DORIT.

Centru de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,O viata Noua” Satu Mare si Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Noroieni se confrunta cu lipsa de personal din cauza pensionarilor sau plecarilor voluntare din sistem.

Referitor la solicitarea catre Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, transmit dnei consilier judetean Alina Ristea ca pana in anul 2025 pentru a ocupa legal posturi blocate de legislatie, trebuia sa avem Memorandum aprobat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie (anexam document edificator- avizul negativ) iar prin Legea 141/2015 aceasta derogare este abrogata, singurele exceptii finind cele prezentate la art. XXII si anume posturi unice sau posturi pentru implementarea proiectelor sau 15% pe ordonator de credite din cele vacantate incepand cu 1 ianuarie 2026. Noi, DGASPC Satu Mare am avut un numar de 19 si cu asumarea ordonatorului principal de credite-Consiliul Judetean Satu Mare am angajat asistenti maternali in numar de 3 posturi.

In ceea ce priveste aspectul potrivit caruia posturile de sef centru sunt vacante facem urmatoarele precizari:

- In prezent exista un numar de 24 posturi de conducere – sef servicii sociale aprobate din care 12 sunt titulari . Noua structura propune 15 posturi de conducere.

- Coordonarea a fost realizata fara sincope de personal delegat din alte servicii sau de pe aparatul propriu.

- Exista si in prezent sefi de centre care coordoneaza 2 servicii sociale.

- Posturile nu au fost scoase la concurs din cauza faptului ca legislatia nu a permis, nicidecum nu pentru faptul ca s-a dorit titularizarea unor persoane anume. Insa un concurs presupune recrutarea si din exterior si nu neaparat ca persoana ce exercita coordonarea sa rămâna coordonator centru.

Tin sa precizez, ca in mod constant, decand s-a demarat procesul de organizare a serviciilor sociale in complexe, astfel incat personalul administrativ sa deserveasca mai multe servicii sociale, a existat o comunicare cu actualii coordonatori si s-a tinut cont de observațiile acestora.

In plus, aceasta organizare in complexe presupune pana la urma ca toate posturile devin vacante si colegii titulari primesc oferta tuturor posturilor, fapt pentru care este normal sa existe reticente intre colegi. NU SUNT AFECTATE POSTURI DE SPECIALITATE IN SENSUL CA LA Centru de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,O viata Noua” Satu Mare si Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Noroieni, NU AU FOST DESFIINTATE POSTURILE VACANTE CI DIMPOTRIVA AU FOST MENTINUTE SI SUPLIMENTATE,ASPECT SUBLINIAT SI EXPLICAT SI IN SEDINTELE AVUTE.

4.Referitor la lipsurile invocate rog sa mi se prezinte dovezi clare nu discutii pe la colturi si intreb retoric daca vreodata au discutat cu vreun beneficiar despre gradul de mulțumire privind calitatea serviciilor ??? Mâncare, echipamente etc...

Si totodată, invit sa fie adusa in discuție si reforma ce urmează prin Legea 7 privind dezinstituționalizarea si sa nu privim doar la 3 centre, unul cu 23 de beneficiari in prezent si capacitate de 27 NICIDECUM 33 SI UNUL CU 48 PENTRU CARE IN 2 ANI TREBUIE GASITE ALTERNATIVE IN COMUNITATE!!!!

Dragos Mariana

Director General