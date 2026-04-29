Proiectul aprobat vizează elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea conectivității și siguranței rutiere în județ

Investiții strategice în infrastructura rutieră

Consiliul Județean Satu Mare continuă demersurile pentru modernizarea infrastructurii rutiere, prin aprobarea unui proiect de hotărâre esențial pentru dezvoltarea județului.

Este vorba despre aprobarea fișei de proiect pentru „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru modernizarea infrastructurii rutiere județene și creșterea conectivității în Județul Satu Mare”, finanțat în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Peste 46 de kilometri de drumuri vizați

Proiectul are în vedere pregătirea documentațiilor tehnico-economice – de la studii de fezabilitate (SF/DALI), până la proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE) – pentru modernizarea a aproximativ 46,479 km de drumuri județene.

Tronsoanele incluse sunt:

DJ 193C Satu Mare – Viile Satu Mare

DJ 193D Rușeni – Cionchești

DJ 194 Satu Mare – Bercu – frontiera cu Ungaria

DJ 197 intersecție DN19 – Pășunea Mare – Călinești-Oaș

DJ 195C Moftinu Mic – Sânmiclăuș și Căuaș – Hotoan

Siguranță rutieră și conectivitate sporită

Intervențiile propuse includ reabilitarea structurii rutiere, modernizarea elementelor de siguranță și realizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Scopul principal este creșterea conectivității teritoriale, facilitarea accesului la rețeaua rutieră națională și europeană, dar și sporirea siguranței participanților la trafic.

Finanțare și contribuție locală

Valoarea totală a proiectului se ridică la 1.813.064 lei (cu TVA), din care contribuția proprie a județului Satu Mare este de 356.200,07 lei.

Prin această etapă, autoritățile județene pregătesc terenul pentru investiții majore în infrastructură, care vor putea fi implementate în perioada următoare cu finanțare europeană.

Un pas înainte pentru dezvoltarea județului

Proiectul reprezintă o etapă esențială în procesul de modernizare a rețelei de drumuri județene, contribuind la dezvoltarea economică, mobilitatea populației și integrarea mai eficientă a județului în rețelele de transport regionale și europene.