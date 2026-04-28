ENERGIE De ce au rămas unele stații OMV Petrom fără motorină

Prețurile mai mici au dus la o creștere bruscă a cererii, depășind temporar capacitatea de aprovizionare. Zeci de benzinării afectate, pe fondul noilor reguli de preț și al contextului internațional tensionat





Mai multe stații ale OMV Petrom au rămas fără motorină standard, după ce reducerile de preț au generat un val neașteptat de mare de clienți. Situația, semnalată de publicația Economica.net, este descrisă de companie drept una temporară.

Zeci de stații afectate

Potrivit sursei citate, aproximativ 60 de benzinării s-au confruntat cu lipsa motorinei standard. Diferențele de preț față de alte rețele au ajuns chiar și la peste 60 de bani pe litru, ceea ce a atras rapid un număr mare de șoferi.

Această migrare a clienților către stațiile cu prețuri mai mici a dus la epuizarea rapidă a stocurilor disponibile.

Explicația companiei

Reprezentanții OMV Petrom au transmis că situația este rezultatul unei combinații între noile reguli de stabilire a prețurilor și creșterea accelerată a cererii.

Potrivit companiei, modificarea metodologiei de calcul – în urma unor intervenții administrative – a dus la scăderea semnificativă a tarifelor la pompă. În aceste condiții, cererea a crescut peste capacitatea obișnuită de aprovizionare.

Oficialii subliniază că aceste disfuncționalități sunt punctuale și de scurtă durată, iar stațiile sunt realimentate rapid.

Efectul plafonării adaosului comercial

Decizia autorităților de a limita adaosul comercial în sectorul carburanților a avut efecte diferite asupra companiilor din piață.

Fiind o companie integrată, OMV Petrom – care produce o parte importantă din țițeiul utilizat – a fost nevoită să reducă semnificativ prețurile pentru a se încadra în noile limite de profitabilitate.

Această ajustare a făcut ca motorina din stațiile sale să devină mai atractivă comparativ cu alte rețele.

Context internațional tensionat

Situația vine și pe fondul unui context energetic complicat, marcat de tensiuni în Strâmtoarea Ormuz și conflicte în Iran, care au dus inițial la creșteri semnificative ale prețurilor carburanților.

Ulterior, intervențiile statului român – precum reducerea accizei și plafonarea adaosurilor – au determinat scăderi de preț la pompă, mai ales în cazul Petrom.

Cerere mare, logistică pusă la încercare

Combinația dintre prețuri mai mici și contextul economic a dus la o creștere rapidă a consumului, care a depășit temporar capacitatea logistică de distribuție.

În consecință, în anumite stații au apărut lipsuri temporare de motorină, însă compania dă asigurări că aprovizionarea revine la normal în scurt timp.

O situație temporară, nu o criză

Deși imaginile cu pompe fără motorină au stârnit îngrijorare, specialiștii din domeniu consideră că nu este vorba despre o criză reală de combustibil, ci despre un dezechilibru temporar între cerere și ofertă, generat de schimbări rapide în piață.

Pentru consumatori, situația confirmă un principiu simplu: atunci când prețul scade brusc, cererea explodează – iar logistica trebuie să țină pasul.