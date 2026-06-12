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Proiectul de reabilitare, extindere și dotare a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Orășenesc Tășnad, realizat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se apropie de finalizare. Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a verificat stadiul lucrărilor.





👩‍⚕️Până la această dată au fost finalizate lucrările de rezistență, iar partea de arhitectură este realizată aproape integral. În prezent se execută ultimele lucrări la instalații, respectiv montarea aparatajului, a corpurilor de iluminat, realizarea cablajelor și a instalației de gaze. În paralel cu modernizarea și extinderea clădirii, au fost achiziționate și echipamentele medicale care vor dota ambulatoriul.





💬“Este cea mai importantă investiție în infrastructura medicală din zona Tășnad, realizată în ultimii ani. La finalizarea acestei lucrări, tășnădenii se vor bucura de un centru medical modern, dotat cu aparatură de ultimă generație. Prin extinderea numărului de specialități, pacienții vor avea acces la servicii medicale de calitate care vor duce la îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor din această zonă”, a declarat președintele Pataki Csaba.