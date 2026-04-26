S-a stins din viață Czompa Andrea . Avea doar 45 de ani

Sport 26.04.2026 15:04
Doliu în lumea scrimei sătmărene:


Comunitatea scrimei din Satu Mare a primit cu profundă durere vestea dispariției lui Czompa Andrea, care a încetat din viață la vârsta de doar 45 de ani.

Andrea Czompa era soția antrenorului de floretă al Clubului Sportiv Satu Mare, Izsáki Arnold. Acesta își dedică de peste un deceniu viața formării tinerilor sportivi în Sala de Scrimă „Csipler Sándor”, unde a contribuit la dezvoltarea multor talente promițătoare.

Împreună, cei doi au un fiu, Benjámin, care în ultimii ani s-a remarcat ca unul dintre tinerii cu potential de la secția de floretă a CS Satu Mare.

Andrea  a luptat aproape un an cu o boală gravă, însă organismul ei a cedat în dimineața zilei de sâmbătă.

Redacția sport a GNV  transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
