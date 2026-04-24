Doliu la IPJ Satu Mare: a încetat din viață colonelul (r.) Lăpuște-Copil Ioan

Locale 24.04.2026 11:38
Doliu la IPJ Satu Mare: a încetat din viață colonelul (r.) Lăpuște-Copil Ioan
Conducerea și colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare își exprimă profundul regret față de trecerea la cele veșnice a domnului colonel ( r.) Lăpuște-Copil Ioan.

Pe parcursul activității sale în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, domnul colonel ( r.) a dat dovadă de profesionalism, echilibru și implicare, contribuind la consolidarea climatului de siguranță în comunitate.

Suntem alături de familia îndoliată și transmitem sincere condoleanțe.
Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare

Chestor de poliție Stan Sorin-Daniel
