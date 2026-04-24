Conducerea și colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare își exprimă profundul regret față de trecerea la cele veșnice a domnului colonel ( r.) Lăpuște-Copil Ioan.





Pe parcursul activității sale în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, domnul colonel ( r.) a dat dovadă de profesionalism, echilibru și implicare, contribuind la consolidarea climatului de siguranță în comunitate.





Suntem alături de familia îndoliată și transmitem sincere condoleanțe.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.





Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare





Chestor de poliție Stan Sorin-Daniel