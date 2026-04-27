Anexă gospodărească distrusă, vehicule și utilaje afectate în urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza fumatului neglijent. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, iar autoritățile fac apel la responsabilitate pentru prevenirea unor astfel de evenimente





Un incendiu puternic a izbucnit duminică, 27 aprilie, în localitatea Poiana Codrului, mobilizând de urgență forțe importante de intervenție. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească și s-au extins rapid, provocând pagube semnificative.

Intervenție rapidă a pompierilor

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, însumând 14 cadre militare.

În sprijin au acționat și pompierii din cadrul subunității Fărcașa, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Crucișor, alături de autoritățile locale.

Pagube importante

Incendiul a fost localizat în timp operativ, însă nu fără consecințe. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

În urma evenimentului au fost distruse:

o anexă gospodărească

aproximativ 5 metri cubi de lemn de foc

un autoturism

o semiremorcă

un utilaj agricol

Cauza probabilă: fumatul neglijent

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător, o practică frecvent întâlnită care poate avea consecințe grave.

Apel la responsabilitate din partea autorităților

În urma incidentului, primarul comunei Crucișor, Andrei Sergiu Daniel, a transmis un mesaj de mulțumire și responsabilizare către comunitate:

„Am trecut din nou prin momente dificile, cauzate de un incendiu care putea avea urmări mult mai grave. Mulțumesc pompierilor, voluntarilor și cetățenilor care au intervenit prompt. Implicarea și curajul dumneavoastră au făcut diferența.”

Edilul a subliniat importanța prevenirii unor astfel de situații, făcând apel la cetățeni să evite aprinderea focului în spații deschise și să respecte regulile de prevenire.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare reamintesc câteva măsuri esențiale:

nu aruncați resturi de țigări în apropierea materialelor inflamabile

asigurați stingerea completă a țigărilor

evitați fumatul în anexe sau spații de depozitare

utilizați scrumiere sigure

nu fumați în apropierea utilajelor sau în timpul activităților agricole

Comunitatea, între solidaritate și prevenție

Intervenția promptă a pompierilor și solidaritatea localnicilor au limitat proporțiile dezastrului. Totuși, autoritățile atrag atenția că prevenția rămâne cea mai eficientă măsură pentru protejarea vieților și bunurilor.

Responsabilitatea individuală este esențială pentru evitarea unor astfel de incidente care pot afecta întreaga comunitate.