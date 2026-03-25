Intervenții succesive în Corod, municipiul Satu Mare și Ambud, fără victime, dar cu pagube materiale





Pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare au avut o zi și o noapte solicitante, intervenind în 24 martie și în noaptea de 24 spre 25 martie 2026 la mai multe incendii izbucnite în diferite localități ale județului. Datorită intervenției rapide, toate incendiile au fost lichidate fără a se înregistra victime.

Incendiu la o anexă din Corod

Prima intervenție a avut loc în localitatea Corod, unde un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească în care erau depozitate lemne și se afla o centrală termică.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Culciu. În urma incendiului au ars aproximativ 6 metri cubi de lemne.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Foc în subsolul ștrandului vechi din Satu Mare

Ulterior, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Satu Mare, unde un incendiu a izbucnit în subsolul unei clădiri din incinta ștrandului vechi.

Două autospeciale de stingere au acționat pentru lichidarea focului, care a fost stins rapid. În urma incendiului a fost afectată o cantitate de aproximativ un metru cub de deșeuri.

Intervenție de urgență la Ambud

În aceeași noapte, pompierii au intervenit și în localitatea Ambud, unde un incendiu a cuprins o anexă gospodărească, existând risc de propagare la locuințele din apropiere.

Forțele de intervenție au reușit să localizeze incendiul pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați, împiedicând extinderea flăcărilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra importanței verificării periodice a instalațiilor electrice și a utilizării în condiții de siguranță a echipamentelor de încălzire.

Respectarea acestor măsuri simple poate preveni producerea unor incendii și poate contribui la siguranța locuințelor și a comunității.