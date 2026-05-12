



Alte 11 autospeciale urmează să ajungă în județ, în cadrul programului național de dotare a serviciilor de urgență

Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, continuă procesul de modernizare și extindere a parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență, printr-un amplu program finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La nivel național, proiectul prevede achiziția a 1.200 de ambulanțe noi pentru echipajele SMURD și serviciile județene de ambulanță, dintre care 1.000 vor fi ambulanțe de tip B (4x4), iar 200 ambulanțe de tip C (4x4). Termenul estimat pentru finalizarea livrărilor este sfârșitul lunii august 2026.

Zece ambulanțe au fost deja recepționate la Satu Mare

Pentru județul Satu Mare au fost deja alocate și recepționate 10 ambulanțe noi, care sunt deja operaționale.

Dintre acestea:

opt ambulanțe au fost repartizate Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, respectiv șase ambulanțe de tip B și două de tip C;

două ambulanțe au fost repartizate ISU-SMURD Satu Mare, una de tip B și una de tip C.

Noile autospeciale sunt destinate creșterii eficienței intervențiilor medicale și reducerii timpilor de răspuns în situații de urgență.

Alte 11 autospeciale urmează să ajungă în județ

În perioada următoare, județul Satu Mare va primi o nouă tranșă de 11 ambulanțe.

Potrivit autorităților:

șapte ambulanțe vor reveni Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare — șase de tip B și una de tip C;

patru ambulanțe vor intra în dotarea SMURD Satu Mare — trei de tip B și una de tip C.

Autospecialele de tip 4x4 sunt adaptate inclusiv pentru intervenții în zone greu accesibile sau în condiții dificile de teren.

Prefectul Altfatter Tamás: „Facem un pas important spre un sistem de urgență mai rapid și mai sigur”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța investițiilor în infrastructura de urgență și colaborarea permanentă dintre instituțiile implicate.

„La nivelul județului Satu Mare, eforturile pentru îmbunătățirea răspunsului în situații de urgență sunt permanente și coordonate. Autoritățile județene, împreună cu Serviciul de Ambulanță Județean și structurile SMURD, lucrează continuu pentru reducerea timpilor de răspuns, optimizarea rutelor de intervenție și asigurarea unei acoperiri cât mai bune a întregului teritoriu, inclusiv a zonelor rurale și a comunităților mai greu accesibile”, a declarat prefectul.

Acesta a precizat că noile ambulanțe reprezintă un sprijin important pentru echipajele medicale și paramedicale.

„Noile ambulanțe de tip 4x4 – atât cele de tip B, cât și cele de tip C – vin tocmai să răspundă acestor nevoi, dotând echipajele medicale și paramedicale cu mijloace moderne, fiabile și adaptate condițiilor din teren”, a afirmat Altfatter Tamás.

Accent și pe resursa umană

Prefectul județului Satu Mare a evidențiat și importanța pregătirii continue a personalului din sistemul de urgență.

„Acordăm o atenție deosebită asigurării resurselor umane necesare, susținând pregătirea continuă a personalului și creând condițiile pentru ca profesioniștii din domeniu să-și desfășoare activitatea în siguranță și cu eficiență maximă”, a mai declarat acesta.

În final, prefectul a transmis că administrația județeană va continua să susțină toate investițiile menite să îmbunătățească serviciile medicale de urgență și siguranța cetățenilor.

„Prin această investiție strategică, județul Satu Mare face un pas important spre un sistem de urgență mai rapid, mai sigur și mai aproape de cetățean”, a concluzionat Altfatter Tamás.

