Marcel Pavel, 3 Sud Est, Bosquito, Bere Gratis și zeci de artiști locali și invitați speciali vor anima cea de-a 28-a ediție a celui mai așteptat eveniment al sătmărenilor

Municipiul Satu Mare se pregătește pentru cea mai mare sărbătoare a comunității locale – Zilele Orașului Satu Mare, ediția cu numărul 28, care va avea loc în perioada 29 – 31 mai. Detaliile privind programul și organizarea evenimentului au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, promite și în acest an un program bogat și divers, cu spectacole, concerte, evenimente culturale, artistice și sportive dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

Cinci locații pregătite pentru sărbătoarea orașului

La ediția din acest an, sătmărenii sunt așteptați în cinci locații importante din municipiu, fiecare pregătită cu activități și momente speciale.

Punctul central al evenimentului va fi Scena Mare din Piața 25 Octombrie, unde vor avea loc principalele concerte și spectacole ale ediției 2026.

În Pasajul Corneliu Coposu va fi amenajată scena dedicată copiilor și tradițiilor populare, în timp ce Bulevardul Transilvania va deveni zona gastronomică a evenimentului, unde participanții vor putea degusta preparate culinare, specialități locale, dulciuri și băuturi.

Totodată, în Piața Libertății, în parcul central, va avea loc Târgul Produselor Tradiționale, unde meșteri populari și producători din județul Satu Mare, din alte zone ale țării și din orașul înfrățit Nyíregyháza vor expune produse unicat.

O altă atracție importantă va fi zona de promenadă de pe malul drept al Someșului, unde, în zilele de sâmbătă și duminică, 30 și 31 mai, se vor organiza plimbări cu barca pe Someș, după un program care va fi anunțat în perioada următoare.

Interes ridicat din partea comercianților și producătorilor

Procedura de înscriere pentru comercianți și producători este deja în desfășurare, termenul limită pentru depunerea solicitărilor fiind 15 mai 2026, ora 16.00.

Potrivit organizatorilor, interesul este unul foarte ridicat, iar după încheierea înscrierilor, o comisie va realiza selecția participanților care vor fi prezenți la eveniment.

Marcel Pavel, Mira, Minelli și Mario deschid seria concertelor

Deschiderea oficială a Zilelor Orașului Satu Mare va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 18.00.

După momentul festiv, scena din Piața 25 Octombrie va fi ocupată de Orchestra Liceului de Arte „Aurel Popp” și Corul Excelsior, care vor susține un spectacol dedicat publicului sătmărean.





Programul primei seri continuă cu recitalul binecunoscutului artist Marcel Pavel, urmat de concertele susținute de Mario, Mira și Minelli.

3 Sud Est, Rareș, Bosquito și Bere Gratis urcă pe scena mare

Sâmbătă, 30 mai, atmosfera va fi întreținută de trupe locale și artiști apreciați de public: Rareș, Bye Alex és a Slepp și 3 Sud Est.





Ultima seară a evenimentului, duminică, 31 mai, aduce pe scena mare concertele trupelor Bere Gratis, Bikini și Bosquito, organizatorii promițând un final spectaculos pentru ediția din acest an.





Peste o mie de copii urcă pe scena din Pasajul Coposu

Scena dedicată copiilor și tradițiilor populare din Pasajul Corneliu Coposu va reuni și în acest an peste o mie de copii de la școli, grădinițe și cluburi de dans din municipiu.

Vineri, micii artiști sătmăreni vor susține momente artistice speciale, transformând scena într-un adevărat spectacol al talentului și bucuriei.

În același spațiu vor avea loc și spectacole de muzică populară și folclor, cu participarea unor ansambluri locale și a unor interpreți consacrați ai cântecului popular.

Artiști și ansambluri folclorice din întreaga regiune

Programul de sâmbătă, 30 mai, îi aduce în fața publicului pe Oana Bozga Pintea, Petrică Mureșan, Deti Iuga, Nicolae și Nicușor Mureșan, Viorel Pop, Ionel Sabo, Marian Buzilă, Sergiu Matoșan, Maria Petca Poptean, Aurica Flonta, Bianca Timiș și Orchestra, Frații Zele și numeroase ansambluri folclorice și formații de dans.

Duminică, 31 mai, pe scena din Pasajul Coposu vor urca, între alții, Năstăcuța Iuga, Ioan Dordoi, Sânziana Toader și Cătălin Ardelean, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, Maria Tripon și Cristian Enache, Cristian Totpati, Sorinel Petric, Geanina Ciorbea și Alexandra Deac, alături de mai multe ansambluri folclorice și formații tradiționale.





Concursuri, expoziții și surprize pentru toate vârstele

Pe lângă concerte și spectacole, organizatorii pregătesc numeroase activități pentru întreaga comunitate, de la concursuri sportive și expoziții artistice, până la evenimente interactive precum Vânătoarea de Comori Urbane, Strongman Show sau City Tour.

Programul va continua și luni, 1 Iunie, când copiii vor fi în centrul atenției cu spectacole de teatru de păpuși, jocuri interactive, acrobații și alte surprize organizate atât în Pasajul Coposu, cât și pe scena mare din Piața 25 Octombrie.





Unul dintre cele mai așteptate momente ale Zilei Internaționale a Copilului va fi concertul „Muzica Desenelor Animate”, susținut de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”.





Trei zile de voie bună pentru întreaga comunitate

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să se bucure împreună de trei zile pline de muzică, tradiții, distracție și momente speciale dedicate comunității.

Pentru informații actualizate despre program și activitățile pregătite la ediția din acest an, publicul este îndemnat să urmărească paginile de Facebook ale Primăriei Municipiului Satu Mare și ale Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”.



