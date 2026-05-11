Mașină fără drept de circulație oprită în Satu Mare

Polițiștii de frontieră sătmăreni cercetează un cetățean român care a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare fără drept de circulație în țara noastră.

Duminică, 10 mai a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, în timp ce își desfășurau misiunea în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare provizorii, eliberate de autoritățile din Germania.

Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 42 de ani, domiciliat în județul Maramureș. La verificările efectuate de către oamenii legii s-a constatat că numerele de înmatriculare aplicate pe autoturism nu au drept de circulație pe teritoriul țării noastre (numere temporare emise de autoritățile germane).

În cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale.