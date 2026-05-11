Administrația locală mizează pe fonduri europene, infrastructură modernă și menținerea serviciilor publice la standarde ridicate

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a prezentat luni, 11 mai, bugetul municipiului pentru anul 2026, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, precum și city-managerul Masculik Csaba.

Bugetul propus pentru anul viitor este construit în jurul ideii de stabilitate și dezvoltare, într-un context economic național marcat de măsuri de austeritate și presiuni bugetare. Administrația locală își asumă continuarea investițiilor majore, atragerea de fonduri europene și menținerea serviciilor publice la standarde ridicate.

Valoarea totală a bugetului municipiului Satu Mare pentru anul 2026 este de 490.945.489 lei, documentul bugetar fiind orientat spre investiții, modernizarea infrastructurii și implementarea proiectelor finanțate din surse europene și guvernamentale.

Investiții de peste 92 de milioane de lei prin proiecte aflate în finalizare

Una dintre principalele direcții ale anului 2026 este finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și prin programele transfrontaliere. Potrivit administrației locale, în acest an vor fi finalizate investiții în valoare de peste 92 de milioane de lei, cu impact direct asupra modernizării orașului și creșterii calității vieții.

În paralel, municipalitatea continuă atragerea de noi finanțări europene. Proiecte în valoare de peste 60 de milioane de euro urmează să intre în implementare în perioada 2026–2027, iar unul dintre cele mai importante obiective aflate deja în execuție este reabilitarea Parcului „Vasile Lucaciu”.





Pentru investiții și modernizări au fost alocate 143.104.073 lei, dintre care 51.259.128 lei provin direct din bugetul local, aceasta fiind una dintre cele mai consistente alocări pentru dezvoltare din ultimii ani.

Valoarea totală a proiectelor finanțate prin PNRR ajunge la 83.600.000 lei, în timp ce fondurile europene nerambursabile însumează 8.244.800 lei.

Proiecte importante finanțate din bugetul local

Municipalitatea continuă și investițiile realizate din fonduri proprii. Printre cele mai importante proiecte prevăzute pentru anul 2026 se numără:

realizarea parcării supraterane;

construcția noului corp de clădire la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”;

reabilitarea Hotelului Sport;

construirea unei săli de sport în cartierul Micro 16;

reabilitarea fațadei și acoperișului clădirii de pe strada Horea nr. 6.

19 proiecte active prin PNRR

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, municipiul Satu Mare are în implementare 19 proiecte care trebuie finalizate în perioada iunie–august 2026.





Acestea includ:

reabilitarea termică a 13 blocuri;

trei proiecte în domeniul educației;

realizarea unei piste de biciclete;

amenajarea Muzeului Industrializării;

achiziția de autobuze nepoluante.

Prin Fondul de Mediu sunt finanțate investiții în valoare de 8.835.000 lei pentru eficiență energetică și modernizarea iluminatului public. Totodată, prin Programul „Anghel Saligny” continuă modernizarea străzilor de pământ din municipiu.

Regenerare urbană și investiții culturale

Municipiul implementează și o serie de proiecte finanțate din fonduri transfrontaliere și europene, printre care:

reabilitarea Parcului „Vasile Lucaciu”;

regenerarea urbană a cartierului Micro 15;

amenajarea centrului multifuncțional de pe strada Porumbeilor;

reabilitarea fațadei Filarmonicii „Dinu Lipatti”;

dotarea Teatrului de Nord cu sistem de climatizare.

Modernizarea infrastructurii rutiere continuă în toate cartierele

Un capitol important al bugetului este dedicat infrastructurii rutiere. În anul 2026 sunt prevăzute lucrări de modernizare pentru numeroase străzi și trotuare din municipiu.

Printre acestea se regăsesc:

strada Stupilor;

strada Károli Gáspár – tronson 3;

Drumul Luncii și străzile Petalelor, Vinului și Afinelor;

străzile Aviatorilor, Liviu Rebreanu, Mărășești, Oradea și Sibiului;

strada Sighișoara, pe două tronsoane importante;

străzile Azuga, Gorunului și Păltiniș;

strada George Călinescu, pe mai multe segmente;

zona pietonală Hám János;

străzile Mihail Kogălniceanu, Retezatului, București, Griviței, Nicolae Bălcescu, Lucian Blaga – tronson II și Postăvaru;

strada Cloșca;

străzile Platanului, Prunilor, Aron Pumnul, Înfrățirii și Pandurilor.





Extinderea rețelelor de apă și canalizare

Administrația locală pune accent și pe dezvoltarea infrastructurii edilitare. Printre investițiile majore se numără:

extinderea rețelelor de apă și canalizare pe malul stâng al Someșului, printr-un proiect Apaserv în valoare de 20 milioane lei;

lucrările de canalizare de pe bulevardul Lucian Blaga și străzile învecinate;

extinderea rețelelor de apă în zonele Balta Blondă și Râtul Mare.

Educația, prioritate strategică

Educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale. Pentru anul 2026, învățământului îi este alocată suma de 32 de milioane de lei, fonduri care se completează cu investițiile realizate prin PNRR și din bugetul local.

În același timp, administrația municipală subliniază faptul că menține disciplina bugetară. Cheltuielile salariale reprezintă doar 8% din bugetul total, sub plafonul stabilit la nivel guvernamental, aspect care reflectă, potrivit reprezentanților municipalității, o gestionare responsabilă și eficientă a resurselor publice.