Olimpicii colegiului vor fi premiați, iar elevii și profesorii pregătesc ateliere interactive, expoziții, experimente și competiții dedicate comunității școlare

Marți, 12 mai 2026, Colegiul Național „Ioan Slavici” își va celebra ziua printr-un program amplu de activități educative, culturale, sportive și interactive, pregătite de elevi și profesori pentru întreaga comunitate școlară.

Manifestările vor debuta la ora 09:00, în sala festivă a colegiului, cu deschiderea oficială a evenimentului, susținută de directorul instituției, prof. dr. Alina Dragoș.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, oficialități locale și invitați ai comunității educaționale.

Premierea olimpicilor și a profesorilor coordonatori

Unul dintre momentele centrale ale zilei îl va reprezenta premierea elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători, în semn de apreciere pentru rezultatele obținute la competițiile școlare și performanțele academice.

Festivitatea va fi coordonată de directorul Alina Dragoș și directorul adjunct, prof. Nicoleta Pițig.

Tot în cursul dimineții va avea loc și un interviu televizat cu elevii olimpici ai colegiului, organizat în amfiteatrul instituției.

Ateliere interactive, laboratoare deschise și proiecte inovatoare

Programul zilei include numeroase activități dedicate științei, tehnologiei și creativității. Elevii și profesorii vor prezenta laboratoare de informatică, fizică, chimie și biologie, unde participanții vor putea asista la experimente interactive și demonstrații practice.

Printre atracțiile zilei se numără:

prezentarea laboratorului SmartLab 2;

proiectul „EcoPantof”;

demonstrații din cadrul concursului NextLab.tech;

experiențe digitale interactive cu mascota colegiului;

activități de robotică și inovație organizate de echipa StarTech.

Elevii vor avea ocazia să participe și la ateliere de educație media, gândire critică, actorie, matematică interactivă și jocuri socio-educative.

Expoziții, cultură și activități artistice

Ziua colegiului va include și expoziții de arte plastice, proiecte multimedia, prezentări culturale și cercuri de lectură dedicate literaturii și culturii europene.

Vor fi organizate inclusiv activități artistice în aer liber, precum pictură pe față, expoziții ale absolvenților și standuri cu preparate culinare realizate de elevi și profesori.

Un moment aparte îl reprezintă expoziția de lucrări realizate în cadrul concursului „Ioan Slavici – clasicul moralist”, dedicată creației artistice și valorilor culturale promovate de instituție.

Sport și competiții pentru toate vârstele

Programul va fi completat de competiții sportive și ateliere interactive desfășurate în baza sportivă și în sălile de sport ale colegiului.

Elevii vor participa la:

meciuri de fotbal;

concursuri de baschet, badminton și streetball;

campionate de șah și tenis de masă;

ateliere de îndemânare și jocuri sportive.

Manifestările se vor încheia cu tradiționalul meci de fotbal dintre selecționata profesorilor și cea a elevilor claselor a XII-a.

O sărbătoare a comunității școlare

Prin diversitatea activităților organizate, Ziua Colegiului Național „Ioan Slavici” își propune să evidențieze performanța, creativitatea și spiritul de comunitate care definesc instituția.

Evenimentul va reuni elevi, profesori, părinți și invitați într-o atmosferă dedicată educației, colaborării și promovării valorilor academice și culturale.